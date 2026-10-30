Las escuelas porteñas deberán enseñar el cuidado y la protección de los animales

La Legislatura porteña aprobó este jueves, por unanimidad, la Ley Compasión, que incorpora de manera obligatoria contenidos sobre el respeto, el cuidado y la protección de los animales en todas las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. La norma obtuvo 56 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.

El proyecto fue elaborado por la organización Sintientes, fundada por la actriz Liz Solari y presidida por Máximo Mazzocco, y presentado por el legislador Emmanuel Ferrario, del bloque Confianza y Desarrollo. Alcanza a todas las escuelas públicas y privadas, en los niveles inicial, primario, secundario y de formación docente, con el objetivo de que los chicos aprendan a reconocer a los animales como seres sintientes y tengan herramientas para protegerlos.

Emmanuel Ferrario

“Los niños compasivos son la promesa de un futuro pacífico y justo”, sostuvo Solari, autora de la iniciativa junto a Leonardo Barnabá.

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Qué se va a enseñar

El Ministerio de Educación porteño será el encargado de definir los contenidos mínimos para cada nivel, que deberán incorporarse de forma gradual y transversal a partir de cinco ejes:

•Sintiencia animal: reconocer a los animales como seres que sienten y el deber de respetarlos y protegerlos.

•Cuidado responsable: prácticas para proteger a los animales y a la naturaleza.

•Prevención del maltrato: identificar situaciones que vulneran sus derechos y cómo actuar.

•Convivencia en el espacio público: recolección de desechos, uso de correa y respeto hacia los vecinos.

•Salud animal: información sobre vacunación, castración, atención veterinaria y los canales oficiales para acceder a esos servicios.

Además, el Ministerio deberá capacitar a los docentes, elaborar materiales para cada nivel y actualizar los contenidos según la evidencia científica, en articulación con organizaciones y especialistas en bienestar animal. Los contenidos se incorporarán una vez que la ley sea promulgada y reglamentada.

En los fundamentos del proyecto, sus impulsores citaron investigaciones que señalan la crueldad hacia los animales en la infancia como un posible indicador temprano de conductas violentas, y sostuvieron que enseñar a cuidarlos puede contribuir a prevenir el bullying y mejorar la convivencia escolar.

“Ya aumentamos las penas contra el maltrato, aprobamos una política de castraciones masivas y, ahora, logramos establecer la obligatoriedad de la educación en compasión en todos los niveles educativos de la Ciudad”, afirmó Ferrario.

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Cremación y cementerio para mascotas

En la misma sesión, la Legislatura aprobó otras dos leyes de bienestar animal. Una de ellas, impulsada por Ferrario, crea un servicio público de cremación de animales de compañía que funcionará, en principio, en el Cementerio de la Chacarita. Contempla cremaciones individuales y conjuntas, tarifas reguladas y gratuidad para personas en situación de vulnerabilidad y para organizaciones rescatistas que cumplan los requisitos. El servicio deberá cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales correspondientes, funcionará con un sistema de turnos y permitirá retirar las cenizas. Además, contará con un espacio de memoria y homenaje.

Según explicó Ferrario, la iniciativa busca que las familias puedan despedir a sus mascotas con dignidad, sin que eso dependa de cuánto dinero tengan.

La otra norma, presentada por la legisladora Graciela Ocaña, del mismo bloque, establece la creación de un cementerio público para animales de compañía, también en la Chacarita.

Tras la votación, Ferrario le pidió al Gobierno porteño que avance sin demoras con la implementación de las leyes. Recordó que con la ley de castraciones, pese a que fue aprobada y reglamentada, todavía tienen que reclamar resultados concretos. “No alcanza con sancionar leyes si después los vecinos no pueden acceder a los servicios que esas leyes prometen”, advirtió.

IC