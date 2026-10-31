Juecismo avisa: “Esta vez no vamos a esperar los tiempos de De Loredo

La novela opositora en Córdoba sumó un nuevo capítulo esta semana, con los mismos protagonistas. Esta vez, “la frase de la semana”, que actuó como disparador de múltiples conjeturas y comentarios en el ámbito político la dejó Rodrigo de Loredo tras su paso por la ciudad de San Francisco.

En su recorrido por el departamento San Justo, el referente radical dejó caer declaraciones que en los búnkeres de La Libertad Avanza y también del Frente Cívico resultaron sorpresivos.

De Loredo aseguró que la convergencia electoral entre la UCR, el juecismo y el armado libertario de Gabriel Bornoroni cada vez es más posible y, en ese marco, se posicionó como el candidato natural a la gobernación. Además, De Loredo remarcó su convivencia política con el senador: “Estamos más cerca de un acuerdo. Ya atravesé una situación similar. Tuve dos años con distintos intereses cruzados y muchos medios procuraban que me peleara con Luis Juez. Y no me peleé con Juez”, afirmó. También aseguró que Juez y Bornoroni “no son lo mismo”, pero que se van a complementar si les toca gobernar la provincia.

Sin embargo, lo que en el entorno del exdiputado pretendió ser un gesto de síntesis y liderazgo, en las huestes del juecismo fue leído como una provocación irresponsable.

Juecismo enojado

Desde el círculo íntimo de Luis Juez salieron a cruzar al líder radical sin muchos filtros. Cerca del senador desmienten de forma categórica que exista algún tipo de entendimiento cerrado. Explican que De Loredo genera un escenario muy complejo porque tira frases que generan repercusiones en los medios sobre una realidad que no existe, con un diálogo prácticamente cortado.

“No hubo un acercamiento aún y cualquier cosa que pase él va a poder decir que rompió porque la construcción ni siquiera está hecha”, indicaron.

En el juecismo interpretan hacen también un análisis un poco más subterráneo y leen en las declaraciones del radical una jugada que parece tener el sello de Mauricio Macri. Para ellos, De Loredo está “forzando una situación, muy incómoda para todos”, buscando presionar desde afuera.

La discusión sobre la competitividad de los candidatos es otro punto de fricción directa. En el Frente Cívico aseguran tener datos frescos de opinión pública que desmienten el triunfalismo del referente radical: “Si la marca mide, Gabriel es el candidato, sino ahí charlaremos. Tenemos todas las encuestas y Rodrigo es el que menos mide”, aseguran en el armado juecista, dándole peso al rol de Bornoroni y la tracción de La Libertad Avanza en la provincia.

“Altísima irresponsabilidad”

El fastidio con la táctica de De Loredo va más allá de las candidaturas; apunta directamente a su conducta política. En el riñón del juecismo califican sus palabras como “definiciones personales con altísima irresponsabilidad” y se preguntan qué busca hacer con “semejante cuota de veleidad”, planteando dudas sobre a dónde conduce esa actitud del espacio opositor.

La desconfianza es tan profunda que en el entorno de Juez apelan a comparaciones crudas para graficar lo que puede ser la relación: “Uno se pone a pensar si no te estás comprando un quilombo, vamos a tener 70 millones de zigzagueos y al final nos va a soltar la mano”.

En el Frente Cívico domina la sospecha de que “no hay absolutamente nada de acuerdo” y señalan que, incluso personas del riñón del propio De Loredo, creen que lo que busca es detonar la construcción opositora.

Lo que sí dejaron en claro en el juecismo es que el margen de paciencia se agotó y que el escenario no se va a condicionar a la agenda del radicalismo. Advierten con firmeza que “no van a seguir los tiempos de De Loredo” y que bajo ninguna circunstancia va a repetirse lo ocurrido en las elecciones de 2023, cuando el espacio tuvo que esperarlo hasta el último momento para definir las candidaturas.

Bornoroni apunta al círculo rojo

Mientras la UCR y el juecismo cruzan facturas, el tercer vértice de la mesa opositora busca mostrar volumen político y gestión técnica. Gabriel Bornoroni presentó a la Fundación Córdoba Avanza y reunió a representantes de instituciones económicas, productivas, académicas y de gobiernos locales en el primer Foro Córdoba en Perspectiva, un encuentro diseñado para volcar diagnósticos y propuestas que sirvan como insumo para sus equipos técnicos en la elaboración de un plan de gobierno para 2027.

La jornada se estructuró en seis ejes temáticos con presencia del empresariado local. En materia económica y productiva participaron la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Fundación Mediterránea, la Unión Industrial de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Industriales Metalúrgicos y la CEDUC. También dijeron presente el desarrollista Martín Teicher y el productor musical José Palazzo, una figura llamativa por su histórico vínculo con el oficialismo provincial.