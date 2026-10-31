Escracharon a Luis Caputo en la puerta del Country Newman, donde vive: "Endeudadores"

Un grupo de jóvenes realizó un escrache al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la puerta del Country Newman, el barrio cerrado donde vive. Según se vio en videos difundidos en redes sociales, los manifestantes encendieron bengalas, desplegaron una pancarta y repartieron volantes.

En esos papeles, los jóvenes parafrasearon la célebre nota que dejaron los autores del robo al Banco Río de Acassuso, en 2006, que decía: “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”. La versión dirigida al ministro aludía al endeudamiento: “En barrio de ricachones donde duermen endeudadores, sin amenazas ni rencores, sólo banderas y aerosoles”.

Hasta el momento, no se conoció qué grupo organizó la protesta ni hubo reacciones oficiales por parte del Gobierno o del propio Caputo. No es el primer ataque que sufre este gobierno: se suma a otros en los que integrantes del oficialismo se vieron afectados.

Lemoine, en la Marcha Federal Universitaria

Dos semanas antes, el 15 de octubre, la diputada Lilia Lemoine salió del Congreso por la avenida Rivadavia, tras una sesión que no consiguió quórum, y quedó en medio de la Marcha Federal Universitaria. En los videos que se viralizaron se ve a un grupo de manifestantes rodeándola y cantándole en la cara “a donde vayas, te va a pasar; a donde vayan, los iremos a buscar”, entre insultos.

Lemoine denunció después en X que la mojaron, le escupieron, le arrojaron tierra, piedras y huevos e intentaron romperle el celular, y aseguró que se retiró para evitar que la policía tuviera que dispersar a los manifestantes. “Nunca voy a dar un paso atrás”, escribió. Ese mismo día, un grupo minoritario de manifestantes arrojó piedras contra las fuerzas de seguridad frente al Congreso, lo que derivó en el uso de camión hidrante y gases lacrimógenos.

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La caravana de Milei en Lomas de Zamora

En plena campaña para las elecciones bonaerenses y en medio del escándalo por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre supuestas coimas, Milei encabezó el 27 de agosto de 2025 una caravana por el centro de Lomas de Zamora junto a su hermana Karina, el candidato José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja. Al paso de la camioneta, un grupo de manifestantes arrojó piedras, huevos y ramas, y algunos intentaron abalanzarse sobre el vehículo, lo que derivó en enfrentamientos con la policía. Milei fue evacuado protegido con escudos, Karina se retiró en un vehículo blindado y Espert lo hizo en moto. Hubo dos detenidos. El Presidente atribuyó el ataque a los “kukas tira piedras”, y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó al kirchnerismo de haberlo organizado.

Al día siguiente, Karina Milei y Martín Menem debieron ser evacuados de una caravana en Corrientes tras nuevos incidentes con manifestantes. Por esos días se popularizó además “Alta coimera”, un jingle contra la secretaria general de la Presidencia, con la melodía de “Guantanamera”, que nació en el canal de streaming Gelatina y llegó a cantarse en el propio recinto del Congreso.

Bosta en la casa de Espert

El 17 de junio de 2025, cerca de las 19, un grupo de personas llegó a la vivienda de José Luis Espert, entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en San Isidro. Colgaron en la reja un pasacalle con la leyenda “Acá vive la mierda de Espert”, arrojaron estiércol en el frente y repartieron panfletos con consignas políticas. El hecho ocurrió días después de que el legislador insultara a Cristina Kirchner y a su hija.

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Martín Menem en Río Gallegos

El 10 de octubre de 2024, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viajó a Río Gallegos para inaugurar una sede de La Libertad Avanza en un local de la avenida Kirchner que durante años había funcionado como unidad básica del kirchnerismo. Un grupo de manifestantes, que protestaba contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, lo esperó en la puerta: pese a la custodia, algunos lograron acercarse y le arrojaron huevos y agua, mientras Menem entraba al local a las corridas y entre insultos. Después, minimizó el episodio y aseguró que ese tipo de manifestaciones le hacían pensar que el Gobierno estaba “haciendo las cosas bien”.

Ramiro Marra a las corridas en el debate de la Ley Ómnibus

Los primeros episodios llegaron apenas semanas después de la asunción de Milei. El 31 de enero de 2024, tras más de 12 horas de sesión en Diputados por la Ley Ómnibus, el entonces legislador porteño de La Libertad Avanza Ramiro Marra fue interceptado por manifestantes cuando se dirigía a su auto, pasadas las 22. Las cámaras registraron cómo corrió rodeado de una multitud, entre insultos e intentos de agresión, hasta que resbaló y cayó al piso; los policías que lo custodiaban lo levantaron y lo ayudaron a subir al vehículo. Esa misma noche, el diputado Bertie Benegas Lynch también salió a pie del Congreso entre insultos y cantos en su contra. Casi tres años después de aquella noche en el Congreso, la protesta llegó hasta la puerta de la casa del ministro de Economía.

IC/MSS