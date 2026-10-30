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Bolsonaro: intrigas en medio de la huída

El plan original tuvo, en el país, un inesperado intento de boicot para que Bolsonaro viaje en otro avión. ¿Caputo vs. Scatturice?

Bolsonaro: intrigas en medio de la huída
Flávio Bolsonaro
30-10-2026 | 16:08

En el operativo para sacar a Flávio Bolsonaro y su familia de Brasil se coló una interna argentina protagonizada por uno de los hombres más influyentes del Gobierno, Santiago Caputo, y por el empresario Leonardo Scatturice.

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