En el operativo para sacar a Flávio Bolsonaro y su familia de Brasil se coló una interna argentina protagonizada por uno de los hombres más influyentes del Gobierno, Santiago Caputo, y por el empresario Leonardo Scatturice.
Política•Revista NOTICIAS
Bolsonaro: intrigas en medio de la huída
En el operativo para sacar a Flávio Bolsonaro y su familia de Brasil se coló una interna argentina protagonizada por uno de los hombres más influyentes del Gobierno, Santiago Caputo, y por el empresario Leonardo Scatturice.
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