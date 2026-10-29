Baires Fly, la empresa de vuelos privados: de ANDIS a Bolsonaro

Baires Fly S.A., dedicada a la aviación ejecutiva, quedó bajo la lupa por operaciones investigadas en la causa ANDIS y por sus servicios a figuras políticas y deportivas.

Los fondos de ANDIS y las facturas bajo sospecha

El 10 de septiembre de 2025, Prolite Orthopedics transfirió $34,56 millones y Probock otros $60,5 millones a una cuenta de Baires Fly: $95,06 millones en total. La investigación sostiene que Sergio Daniel Mastropietro habría gestionado facturas por supuestos servicios de vuelo para respaldar operaciones investigadas por presunto lavado de activos. En octubre de 2026, Mastropietro fue procesado. La Justicia analiza operaciones que superarían los $1.097 millones. Los montos investigados no constituyen por sí solos una condena ni prueban que todos los fondos fueran ilícitos.

¿Quién controla Baires Fly?

Luis Adolfo Grande aparece identificado como propietario formal de la compañía. En diciembre de 2025, Marcela Mabel Racana fue designada presidenta y Grande pasó a ser director suplente. En febrero de 2026, la Cámara Federal ordenó recalcular un embargo preventivo superior a $7.054 millones. En aquella resolución, Baires Fly no figuraba como persona jurídica procesada.

Los viajes de Chiqui Tapia

En diciembre de 2025, Claudio “Chiqui” Tapia viajó en un Learjet 60 operado por Baires Fly desde San Fernando hasta Santiago del Estero para asistir a la final entre Racing y Estudiantes. El costo estimado de ida y vuelta fue de US$12.100. En octubre de 2026, utilizó un Gulfstream V de la compañía para viajar a Zúrich, tras una escala en Asunción, para una reunión de la FIFA. El costo total de los vuelos privados fue estimado en unos US$325.000 y se informó que la AFA afrontaría el gasto.

El vuelo de Flávio Bolsonaro: de Iguazú a Miami

El 28 de octubre de 2026 se conoció que un Gulfstream G400 de Baires Fly trasladó a Flávio Bolsonaro y a su familia desde Puerto Iguazú hacia Guayaquil y posteriormente al área de Miami. El episodio abrió preguntas sobre quién contrató y pagó el servicio y qué intermediarios participaron. Sin embargo, no demuestra una relación con la causa ANDIS.

De Alberto Fernández a Macri y Cristina Kirchner

Los aviones de Baires Fly, la empresa vinculada a Luis Adolfo Grande, también fueron utilizados para trasladar a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. Los antecedentes muestran que la compañía mantuvo operaciones vinculadas a dirigentes de distintos espacios políticos y durante diferentes administraciones.

Los vuelos de Javier Milei

En noviembre de 2023, un avión de Baires Fly trasladó a Javier Milei y parte de su entorno a Nueva York. El viaje generó interrogantes sobre su financiamiento. Este antecedente, al igual que los vuelos de Tapia y Bolsonaro, permite reconstruir el uso de aeronaves de la compañía por figuras públicas, pero no acredita por sí mismo irregularidades.