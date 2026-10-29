Vaca Muerta y la minería pueden impulsar las exportaciones, pero en RDEco advierten: “El derrame automático no existe”

El papel del Fondo Monetario Internacional (FMI), las tasas de interés y la capacidad de los sectores más dinámicos para impulsar al conjunto de la economía fueron algunos de los principales ejes del debate en Ronda de Economistas (RDEco). Mariano Ortiz Villafañe y Florencia Fiorentín analizaron los desafíos para consolidar el crecimiento argentino y reducir los desequilibrios macroeconómicos.

Ortiz Villafañe explicó que las tasas de interés presentan diferencias según el instrumento que se analice y señaló que no todas ofrecen rendimientos reales negativos. “Podríamos tener una tasa quizás real un poco más alta”, sostuvo, aunque destacó que los títulos ajustados por CER ofrecen rendimientos reales positivos.

El FMI, las reservas y los desafíos de la política económica

Sobre las recomendaciones del FMI, el economista consideró que el equilibrio fiscal continúa siendo un pilar central de sus programas. Según explicó, el Gobierno avanzó con un ajuste más rápido que el inicialmente planteado por el organismo, aunque todavía quedan desafíos vinculados con la acumulación de reservas y la reformulación de la política monetaria.

Para Ortiz Villafañe, reforzar las reservas internacionales es uno de los puntos centrales para reducir la vulnerabilidad de la economía. También sostuvo que los cambios en el esquema monetario requieren continuar el proceso de revisión, aunque no necesariamente mediante medidas urgentes.

El economista destacó que el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras puede contribuir a mejorar la disponibilidad de divisas y fortalecer la economía argentina frente a episodios de volatilidad cambiaria. “Tener un sector transable con un nivel de exportaciones más alto creo que es positivo para la Argentina”, afirmó, al referirse al potencial de estas actividades para reducir una de las debilidades estructurales del país: la escasez de dólares.

El efecto derrame: por qué el crecimiento no llega automáticamente a todos los sectores

Florencia Fiorentín puso el foco en los límites del llamado efecto derrame y cuestionó la idea de que el crecimiento de una actividad beneficie automáticamente a las demás. “El derrame automático no existe”, afirmó. Como ejemplo, explicó que el crecimiento del sector agropecuario en La Pampa no implica necesariamente un impacto directo sobre la industria electrónica de Tierra del Fuego.

Ortiz Villafañe coincidió en que los beneficios no son automáticos ni inmediatos, aunque señaló que pueden producirse encadenamientos productivos entre provincias y actividades económicas. Una mayor producción energética, por ejemplo, puede incrementar la demanda de bienes y servicios elaborados en otras regiones.

En ese sentido, el economista destacó que el desarrollo de Vaca Muerta y la minería abre oportunidades para diversificar las fuentes de divisas. El desafío consiste en aprovechar ese crecimiento exportador para fortalecer los vínculos productivos y ampliar sus beneficios al conjunto de la economía argentina.