RDI: qué se identificó en el teléfono de Mauricio Novelli y cómo se conecta con Javier Milei en la causa $Libra

En un nuevo segmento de Ronda de Investigación en la pantalla de +Perfil, la periodista y abogada, Natalia Volosin, y el especialista en datos, Andrés Snitcofsky, analizaron los documentos recuperados del teléfono de Mauricio Novelli, entre ellos un borrador de acuerdo, anotaciones sobre presuntos pagos y una factura vinculada a Kelsier Group.

El análisis del teléfono celular de Mauricio Novelli volvió a poner el foco en la investigación judicial por el caso $Libra. Natalia Volosin repasó documentos, anotaciones y movimientos de criptomonedas que, según explicó, deben analizarse en conjunto para reconstruir las operaciones y determinar las responsabilidades.

La periodista cuestionó el manejo de la información incorporada a la causa y remarcó que parte de la documentación ya estaba en poder de la fiscalía. Al describir las pruebas, resumió: “Pero están las transferencias, están las wallets, está el bloc de notas, está el acuerdo con Milei”.

Para Volosin, el material disponible permite avanzar en distintas líneas de investigación. En ese sentido, insistió en que no necesariamente se requieren herramientas inaccesibles para seguir los movimientos registrados en la blockchain: “Lo más importante sería entender que, en realidad, la investigación, las pruebas, las famosas, están todas dando vueltas. Están ahí, están en internet, están en blockchain, están en Twitter”.

El borrador del acuerdo y las anotaciones sobre los pagos

Entre los documentos mencionados aparece un borrador de un supuesto acuerdo vinculado con Javier Milei y Hayden Davis. La conversación también se detuvo en una anotación escrita en inglés que decía: “Hi, guys. This is the final agreement as discussed with H”. Volosin tradujo la frase de esta manera: “Hola, chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H”.

El material fue relacionado con presuntas transferencias por millones de dólares. También se mencionó una factura por 250.000 dólares atribuida a Pia Novelli, hermana de Mauricio Novelli, con la descripción “Kelsier Group Latam Agreement”. Estos elementos deberían evaluarse junto con los registros de las billeteras y el resto de la documentación recuperada.

El especialista Andrés Snitcofsky sostuvo que las pruebas no deben analizarse de forma aislada y cuestionó que no se hayan agotado determinadas medidas de investigación. Al referirse a lo que consideró una explicación insuficiente sobre las tareas pendientes, afirmó: “Simplemente él mismo dice, bueno, esto no lo terminé de investigar, porque, bueno, no.”

Explicación de cómo rastrear las operaciones en blockchain

Asimismo, Snitcofsky explicó el funcionamiento de la tecnología blockchain y las posibilidades que ofrece para seguir los movimientos de criptomonedas.

“Todo lo que es el mundo blockchain, que dentro del mundo blockchain hay un montón de criptomonedas de todo tipo, pero lo básico de todo esto es que es básicamente un gran archivo gigante en donde hay números que dicen, en este lugar hay esta cantidad de monedas en este momento. Y si hay alguna transacción, va a haber otra, otro registro. Todo queda registrado”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El especialista aclaró que la existencia de registros públicos no significa que la identidad de quienes operan con las billeteras sea automáticamente conocida: “¿Qué es lo difícil de todo este mundo? Que es un mundo completamente anónimo. Los wallets no están asociadas a una persona, no tenemos forma tecnológicamente dentro de la blockchain de asociarla a personas”.