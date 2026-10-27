Quién es Mauricio Novelli: en RDI utilizaron mensajes del trader para reconstruir su perfil

Durante su columna en Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista, Paula Bistagnino, analizó los mensajes y las pericias del teléfono de Mauricio Novelli, uno de los personajes centrales de la causa $Libra. El material expone conversaciones sobre negocios, pagos, relojes de lujo, camionetas BMW y una fiesta en Miami, en la previa del lanzamiento de la criptomoneda.

Reconstruir la trayectoria de Mauricio Novelli representa un desafío periodístico por la escasez de información sobre buena parte de su vida. “No siempre la falta de información es falta de información, sino que a veces es un dato”, explicó Paula Bistagnino al describir las dificultades para perfilar al empresario.

Según relató, Novelli era licenciado en comercialización y en 2019 creó una empresa de traders orientada a la capacitación. En ese período habría identificado a Javier Milei, entonces economista mediático con aspiraciones políticas, como una figura útil para promocionar su escuela. “Hasta ahí llega ese Mauricio Novelli, que, decíamos, era un joven emprendedor, buscando laburo, de alguna manera, buscando dar el salto”, sostuvo la periodista.

Bistagnino también mencionó conversaciones con su hermana en las que Novelli expresaba sus ambiciones económicas: “Bueno, esta es nuestra oportunidad de cara a la causa y a la salida de ser millonarios”.

El teléfono de Novelli y la causa $Libra

Para la periodista, el contenido del celular resulta central para reconstruir el vínculo entre Novelli y Milei y contrastar las declaraciones públicas posteriores sobre el lanzamiento del token $Libra. “Se sabe que es mentira a partir del teléfono de Mauricio Novelli”, afirmó en +Perfil al referirse a la versión de que el presidente Javier Milei desconocía el proyecto y había encontrado en internet el token.

Bistagnino también recordó la organización del Tech Forum y la aparición de audios vinculados con Karina Milei. “Hay audios en los que se habla de los USD 4,000 para Karina y demás”, señaló.

La periodista puso el foco en los mensajes que precedieron al lanzamiento de la criptomoneda y en la expresión de Novelli sobre un negocio que consideraba extraordinario: “Cerré deal tremendo, quiero festejar”.

Rolex, BMW y consumos de lujo

Entre los elementos que describió a partir de las pericias del teléfono, Bistagnino destacó los intentos de Novelli por conseguir un reloj Rolex Royal Oak y una camioneta BMW de alta gama: “Una de las primeras cosas que él hace es empezar a querer comprarse un reloj, se llama, yo la verdad que no tengo el gusto, Rolex Royal Oak, que es prácticamente imposible de conseguir”.

También detalló las características del vehículo que buscaba: “Quiero una camioneta BMW de 530 caballos, negra, máximo equipamiento”. Según relató, Novelli preguntaba si podía comprar una camioneta sin impuestos y consultaba por distintos modelos que, según le respondían, no estaban disponibles en el país.