RDI: el Papa León XIV buscaría reunirse con víctimas de abuso sexual en su visita a Argentina

Durante su participación en Ronda de Investigación por +Perfil, la periodista, Paula Bistagnino, evaluó que la posible reunión del Papa León XIV con víctimas de abusos sexuales en América Latina abrió interrogantes sobre el compromiso del Vaticano con las denuncias contra la Iglesia Católica.

Según explicó Paula Bistagnino, existe una diferencia entre la agenda pública de una visita papal y la responsabilidad institucional frente a estos casos. “Entonces, cuando ese Papa, cuando ese responsable de una institución llega a un lugar, hay quienes creen que lo que corresponde es que diga qué problema tenemos acá, qué problema tiene mi institución en este país, y que intente resolverla”, planteó.

Bistagnino advirtió sobre los antecedentes de encubrimiento dentro de la institución: “En ese sentido, venimos en una historia que es que durante muchísimo tiempo los papas, y en general los líderes de la iglesia, no tuvieron demasiado involucramiento y compromiso con las denuncias que la institución tiene, sino que más bien se corrieron, además de una historia en general de la iglesia que es muy vinculada con el encubrimiento”.

El caso Próvolo: abusos sexuales y encubrimiento institucional

El caso Próvolo es uno de los episodios más emblemáticos de abusos sexuales contra menores en instituciones vinculadas con la Iglesia. Bistagnino explicó que la historia comenzó con el sacerdote Nicola Corradi, acusado de abusos en Génova y posteriormente trasladado a Argentina, donde continuó su actividad en La Plata y Mendoza.

“¿Qué es el caso Próvolo? Es uno de esos casos en los que se demuestra cómo a lo largo de los años, durante décadas, la Iglesia Católica encubrió institucionalmente abusos sexuales”, describió en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Al describir la gravedad de los hechos, Bistagnino señaló: “Piensen en niños que no pueden expresarse en la mayoría de los casos, que no pueden comunicarse porque son sordomudos y en muchos casos eran muy chiquitos y están bajo tutela de una institución donde sufren abusos”.

¿Las víctimas quieren reunirse con el Papa?

La periodista aclaró que las posturas de las víctimas no son uniformes. “Hay casos de víctimas de abuso sexual, como en la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en la Argentina, algunos de ellos dicen, y la red en general dicen, no quiero ver al Papa, no me interesa ver al Papa, no me interesa conversar con él, lo único que quiero es justicia, justicia de la ordinaria”, relató.

Sobre el caso Próvolo, agregó: “En el caso del Próvolo es un caso muy emblemático y efectivamente muchas de las víctimas estarían dispuestas a reunirse con él si él se los ofreciera”.