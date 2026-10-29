RDI: el detrás de cómo Lula dio vuelta el resultado en las elecciones de Brasil

En una nueva edición de Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, analizó que los resultados electorales en Brasil muestran que Lula amplió su caudal de votos entre la primera vuelta y el balotaje, con crecimiento en el 97% de los municipios.

La elección presidencial de Brasil dejó un resultado que rompió con los antecedentes electorales del país. Lula da Silva obtuvo el 51,8% de los votos frente al 48,2% de Flávio Bolsonaro, después de haber quedado por detrás en la primera vuelta. “Lula da vuelta una elección teniendo en cuenta que desde 1989 el ganador de la primera vuelta siempre había ganado el balotaje”, explicó Antonio Riccobene.

Asimismo, planteó que la diferencia también se reflejó en la cantidad de votos incorporados entre las dos instancias: “Entre una vuelta y la otra Lula suma 10,4 millones de votos y Flávio suma nada más que 3,7”. El crecimiento fue territorialmente amplio. “El giro se da en todo el mapa. Lula crece muy parejo, pero crece en todos los municipios. Mejoró en los 27 estados de Brasil”, detalló.

El crecimiento de Lula en las ciudades y los sectores sociales

Uno de los datos destacados fue que el crecimiento electoral de Lula alcanzó al 97% de los municipios. En relación con la distribución territorial, el periodista señaló: “Donde hubo un menor crecimiento fue de 4 puntos, donde sí hubo un mayor crecimiento en las grandes ciudades, como Río de Janeiro, como San Pablo, ahí crece 5,9”.

El voto evangélico y la participación electoral

Otro factor fue el aumento de la participación electoral, que pasó del 79,1% al 81%. El crecimiento de votantes mayores también fue señalado como un elemento relevante de la campaña. “Los votantes de los candidatos eliminados se repartieron de forma pareja”, indicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, al describir cómo se distribuyeron los apoyos de quienes habían quedado fuera de la segunda vuelta.

En cambio, expresó que una parte importante de los nuevos votos provino de personas que habían votado en blanco, anulado su voto o no habían participado: “Ahí Lula logra capitalizar eso y da uno de los pies más importantes para esta votación”.