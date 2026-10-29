Lula da Silva respondió la felicitación de Mauricio Macri con un golpe por elevación a Milei

El presidente Lula da Silva agradeció este jueves el mensaje del expresidente Mauricio Macri, quien felicitó al mandatario brasileño por su reelección, y afirmó que recuerda con “nostalgia” cuando las diferencias diplomáticas “se solucionaban de manera civilizada”. El mensaje llega como un golpe por elevación a Javier Milei, quien todavía no reconoció su histórica reelección.

“Agradezco al expresidente Mauricio Macri por los saludos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”, publicó en sus redes el presidente de Brasil.

La relación política entre Macri y Lula estuvo marcada por profundas diferencias ideológicas y algunos momentos de tensión política a lo largo de los años, a pesar de no haber compartido el mismo periodo en el rol de jefes de Estado.

Lula y Milei, de mal en peor



Durante la presidencia de Macri, que comprendió el tramo entre 2015 y 2019, Lula se encontró fuera del gobierno brasileño, ya que sus dos primeros mandatos fueron desde 2003 a 2010 y luego regresó al poder en el año 2023, gestión que mantiene hasta hoy y que, el domingo pasado, extendió hasta el 2030.

El exmandatario argentino fue contemporánteo con Dilma Rousseff, hasta el proceso de su destitución producido en 2016, y luego con Michel Temer; a partir de 2019 afianzó su vínculo con Jair Bolsonaro, con quien mantuvo una gran cercanía política y apoyó públicamente su reelección en Argentina, que terminó con la victoria de Alberto Fernández.

Posteo Mauricio Macri - Lula Da Silva

En los años en los que Lula se encontró fuera del gobierno de Brasil, cuestionó la gestión económica de Macri, en particular sobre la solicitud del préstamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, con la crisis económica que atravesaba Argentina.

A su vez, Lula agradeció los buenos deseos y se refirió a “aquellas épocas” en que las adversidades entre ambas naciones se discutían de forma civilizada, en contraposición a los insultos que propició Milei durante la campaña presidencial a favor de Flávio Bolsonaro.

Milei profundiza la crisis en la relación con Brasil al ser el único presidente que no felicitó a Lula

La falta de un saludo oficial de Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Silva tras su reelección en Brasil acentuó la distancia diplomática entre ambos países. El mandatario argentino se convirtió en el único jefe de Estado de la región que optó por no felicitar públicamente a su par brasileño. El distanciamiento contrasta de forma evidente con el escenario internacional: mientras la Casa Rosada mantuvo el silencio frente al resultado del balotaje en el principal socio comercial del país, Milei dedicó un cálido mensaje en la red social X a Benjamin Netanyahu para celebrar la victoria electoral del Likud en Israel.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, justificó la postura alegando que "el presidente no es un hipócrita" y sostuvo que existía un antecedente directo: según la versión del Ejecutivo, Lula da Silva no saludó formalmente a Milei cuando se impuso en las elecciones argentinas de 2023. Sin embargo, la explicación oficial generó controversia en el ámbito diplomático, ya que el 19 de noviembre de 2023 el propio mandatario brasileño había publicado un mensaje institucional deseándole "buena suerte y éxito al nuevo gobierno" argentino y destacando la disposición de Brasil para trabajar de manera conjunta.





ML