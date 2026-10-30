RDC: Wall Street puso en revisión el auge de la inteligencia artificial y buscó refugio en sectores tradicionales

Wall Street registró una importante liquidación de acciones vinculadas con la inteligencia artificial, en una jornada marcada por la preocupación de los inversores sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones que realizan las grandes compañías tecnológicas. El elevado nivel de gasto del sector, financiado en parte mediante deuda, comenzó a generar interrogantes sobre la sostenibilidad de su crecimiento.

Norman Powell explicó en RDC que “Wall Street ha registrado hoy la venta masiva de acciones relacionadas con la inteligencia artificial, porque los inversores comenzaron a cuestionar el gasto fuerte que está haciendo este sector, financiado mediante deuda”. La incertidumbre impactó en los principales indicadores bursátiles estadounidenses y volvió a poner en discusión las perspectivas de las compañías que lideran el desarrollo de esta tecnología.

El índice S&P 500 retrocedió más del 1% durante las primeras operaciones de la última sesión del mes, mientras que el Nasdaq, con una fuerte concentración de compañías tecnológicas, cayó más del 2%.

Entre las empresas más perjudicadas estuvo Intel, cuyas acciones se desplomaron más del 25% luego de presentar resultados financieros que quedaron por debajo de las expectativas de Wall Street. Amazon tampoco logró conformar a los analistas: sus títulos perdieron un 3% tras conocerse que sus beneficios no alcanzaron las previsiones del mercado.

La preocupación por la inteligencia artificial y los resultados de las tecnológicas

El retroceso refleja un cambio en el comportamiento de los inversores, que comenzaron a evaluar con mayor cautela las perspectivas de las empresas que lideran el desarrollo de la inteligencia artificial.

En ese sentido, Powell destacó que “ha aumentado las preocupaciones en torno de ciertas empresas de la inteligencia artificial”, especialmente por el volumen de recursos que destinan a desarrollar infraestructura y nuevas tecnologías.

Sin embargo, el especialista remarcó que la caída de las acciones tecnológicas no se tradujo en un derrumbe generalizado del mercado. Por el contrario, otros sectores lograron sostener sus cotizaciones y compensar parcialmente las pérdidas.

Los sectores tradicionales sostienen al mercado bursátil

Frente a la presión sobre las compañías tecnológicas, los sectores energético, de servicios públicos y de consumo básico mostraron un comportamiento más favorable.

Según detalló Powell, “el mercado en general mostró resiliencia, respaldado por la fortaleza de sectores como el energético y el de servicios públicos, así como por empresas que comercializan bienes de consumo básico”.

Las acciones de compañías de productos esenciales avanzaron un 1,5%, mientras que los títulos de ExxonMobil registraron una suba del 2%.

Para los analistas, estos movimientos reflejan una tendencia que se observó durante octubre: los inversores comenzaron a diversificar sus posiciones y a buscar oportunidades en sectores que habían permanecido rezagados durante años.

En ese contexto, Powell señaló que esta dinámica permitió “disipar el temor de que si el auge de la inteligencia artificial flaquea, todo el mercado caiga con él”.

Finalmente, el periodista destacó que “el capital no ha abandonado el mercado bursátil”, sino que está modificando sus preferencias frente a las nuevas señales económicas. La jornada dejó una advertencia para el sector tecnológico: el entusiasmo por la inteligencia artificial continúa, pero los inversores exigen cada vez más resultados concretos que justifiquen las enormes inversiones.