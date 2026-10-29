RDC: Javier Milei felicitó a Benjamin Netanyahu tras las elecciones en Israel

El presidente Javier Milei felicitó a Benjamin Netanyahu por el resultado electoral de su partido, el Likud, en Israel. El mensaje destacó la fortaleza política del primer ministro y reafirmó la relación estratégica entre ambos países, mientras continúan las negociaciones para conformar un nuevo gobierno.

Durante su análisis en Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el periodista Jorge Elías señaló que la reacción del mandatario argentino contrastó con su postura frente a las elecciones de Brasil, cuando no felicitó al ganador, Luiz Inácio Lula da Silva. En aquella oportunidad, Patricia Bullrich sí había saludado al presidente electo, una diferencia que, según el periodista, evidenció matices dentro del oficialismo argentino.

El mensaje de Milei a Netanyahu tras el resultado electoral

En el caso israelí, Milei publicó un mensaje dirigido a Netanyahu: “Querido amigo Netanyahu, por la gran elección del Likud, del partido Netanyahu, que volvió a ser la primera fuerza de Israel”.

El mandatario argentino también elogió su conducción política y afirmó: “Una vez más has demostrado fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a encuestas y predicciones en tu contra”.

El mensaje concluyó con una definición sobre la política exterior argentina: “La Argentina e Israel continúan siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales”.

Jorge Elías remarcó que el saludo presidencial se produjo pese a que el resultado electoral todavía no había definido quién tendría los apoyos necesarios para encabezar el próximo gobierno. Por eso, la felicitación política no equivale a una confirmación de que Netanyahu haya conseguido formar una nueva coalición.

Las negociaciones parlamentarias, la clave para formar gobierno

El sistema electoral israelí establece que los ciudadanos votan por partidos y no directamente por candidatos presidenciales. Para alcanzar la mayoría parlamentaria, una coalición necesita reunir al menos 61 de los 120 escaños de la Knésset, el Parlamento de Israel.

En el escenario presentado durante el análisis, Netanyahu había obtenido una ventaja frente a su rival, aunque todavía no contaba con los apoyos suficientes para garantizar la formación de gobierno. Los partidos árabes, por su parte, consiguieron una representación relevante, con 17 bancas, según lo expuesto en el intercambio.

Jorge Elías advirtió que ese resultado también generó cuestionamientos desde sectores vinculados al gobierno de Netanyahu. Entre ellos, mencionó acusaciones sobre una presunta intromisión de Qatar mediante su apoyo a partidos árabes.

La conformación de una coalición dependerá de las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas. “Las negociaciones pueden llevar semanas, pueden llevar meses e inclusive puede haber una siguiente elección, otra elección, si no se ponen de acuerdo”, explicó el otro participante del programa.

La posibilidad de una nueva convocatoria electoral dependerá de que los partidos logren o no alcanzar un acuerdo parlamentario. Mientras tanto, el respaldo público de Milei a Netanyahu reafirma la orientación diplomática del Gobierno argentino, aunque el futuro político de Israel continúa sujeto a las negociaciones internas.