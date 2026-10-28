“Hay 156 médicos cada 100.000 habitantes”: en RDI explicaron la desigualdad sanitaria entre provincias

Durante su columna en Ronda de Investigación por +Perfil, el periodista, Antonio Riccobene, se refirió a que Argentina tiene casi 42 médicos cada 100.000 habitantes, por encima de las recomendaciones internacionales. Sin embargo, la distribución es desigual: la Ciudad de Buenos Aires registra 156 profesionales cada 100.000 habitantes, mientras que Santiago del Estero tiene apenas 18. La falta de incentivos, los bajos salarios y la emigración profundizan las dificultades del sistema sanitario.

Cuántos médicos hay en Argentina y cómo se distribuyen

Una investigación de Chequeado analizó la cantidad de profesionales de la salud en el país y las diferencias entre las provincias. Argentina cuenta con 194.000 médicos en actividad. Aunque el promedio nacional supera las recomendaciones internacionales, los datos muestran una fuerte desigualdad territorial.

“En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay 156 médicos cada 100.000 habitantes”, señaló Antonio Riccobene. En contraste, “en Santiago del Estero hay 18 médicos cada 100.000 habitantes”. Formosa, Misiones y Chaco también figuran entre las provincias con menor disponibilidad de profesionales. En total, siete provincias no alcanzan el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece 30 médicos cada 100.000 habitantes. El promedio de la OCDE es de 35.

Salarios y falta de incentivos para la medicina rural

“En las provincias del norte, el sector privado casi no existe para lo que es principalmente el tema de salud. Son los gobiernos provinciales y municipales los que se encargan de esto”, explicó el periodista. Y agregó: “Pero allí los sueldos son considerablemente más bajos de lo que es trabajar para la salud en otras provincias y también en el sector privado”.

La falta de incentivos también afecta a la medicina rural, que atiende las necesidades sanitarias de las familias que viven fuera de las áreas urbanas. A esta desigualdad se suma la escasez de especialidades críticas. “Y aunque tengamos muchos médicos, faltan especialidades críticas, faltan médicos de terapia intensiva pediátrica, falta lo que es en antología”, expresó Riccobene en +Perfil.

Emigración médica: ocho de cada diez estudiantes pensaron en irse

La fuga de profesionales constituye otro de los problemas del sistema sanitario argentino. Según las cifras mencionadas por el periodista, “7500 médicos argentinos que se formaron acá se fueron del país en el último tiempo”. Además, “de los extranjeros que estudian en Argentina, uno de cada tres se va”.

Una encuesta de 2025 muestra también que “8 de cada 10 estudiantes y residentes pensaron en emigrar por el salario, por la estabilidad y por las condiciones de trabajo”.

Por qué siguen trabajando los médicos mayores de 65 años

Para Riccobene, otro dato relevante es que “casi 27.000 médicos de más de 65 años siguen trabajando”. Entre quienes tienen de 80 a 84 años, “uno de cada tres siguen en actividad”.

La continuidad laboral puede responder a la vocación, pero también a la insuficiencia de los haberes jubilatorios. El periodista advirtió que, “la jubilación no les alcanza” y mencionó otra dificultad: “En la Provincia de Buenos Aires, con la jubilación perdés la matrícula”, un requisito necesario para ejercer la medicina.