“Estamos proyectando que la inflación de octubre va a ser 1,9%”: Lucio Garay Méndez anticipó en RDEco la evolución de los precios

La inflación en Argentina continúa mostrando dificultades para desacelerarse al ritmo que busca el Gobierno. Aunque la primera etapa de la gestión de Javier Milei estuvo marcada por una fuerte reducción de los aumentos de precios, distintos factores económicos y externos mantienen el índice mensual en niveles cercanos al 2%.

En ese contexto, Lucio Garay Méndez, economista jefe de ECOGO, destacó el impacto de la corrección de los precios relativos, pero advirtió que las tarifas, la evolución cambiaria y los shocks internacionales condicionaron la trayectoria inflacionaria. Por su parte, Mariano Ortiz Villafañe analizó la incidencia de los combustibles, los factores estacionales y la evolución de la inflación núcleo sobre las perspectivas para los próximos meses.

La inflación de octubre y las presiones sobre los precios

Garay Méndez explicó que durante 2025 hubo una moderación de las tarifas en un contexto en el que el Gobierno buscaba contener la inflación. A eso se sumó el impacto del precio internacional del petróleo durante 2026, un factor que contribuyó a sostener las presiones sobre los precios.

En ese escenario, el especialista indicó que las proyecciones todavía reflejan una inflación mensual relativamente elevada. “Nosotros ahora desde ECOGO estamos proyectando que la inflación de octubre va a ser 1,9%”, afirmó.

Al evaluar los cambios desde el inicio de la actual administración, el economista destacó la corrección de los precios relativos. “Creo que la corrección de precios relativos que tuviste desde que comenzó la gestión es innegable”, sostuvo.

Otro elemento que podría influir en los próximos meses es la recuperación de los ingresos reales. Según Garay Méndez, parte de la desaceleración inicial estuvo vinculada con la caída del poder adquisitivo de los salarios, mientras que la recomposición posterior podría generar nuevas presiones sobre el consumo y los precios.

“De cara al año que viene también van a ser una presión que van a empujar al alza el índice de precios del consumidor”, advirtió.

Petróleo, combustibles e inflación núcleo: las variables que siguen bajo análisis

Por su parte, Mariano Ortiz Villafañe señaló que los aumentos asociados a factores estacionales o transitorios, como las posibles dificultades en la producción y el traslado de ganado por las inundaciones, deben distinguirse de las tendencias de mediano plazo.

“En general ese tipo de efectos son más de carácter transitorio, estacional y si uno mira el proceso más de mediano plazo de bajar estructuralmente la inflación, uno lo puede aislar”, explicó.

El economista sostuvo que, aunque esos movimientos pueden dificultar la lectura del índice general en determinados meses, resulta fundamental observar la evolución de la inflación núcleo y comprobar si logra descender de manera sostenida.

Además, remarcó que una economía con menor crecimiento puede contribuir a moderar los precios, aunque la recesión no constituye una condición indispensable para reducir la inflación. “No es una condición indispensable que la economía está en recesión para desinflar, pero nada, si crece menos la economía te ayuda”, señaló.

Ortiz Villafañe también puso el foco en los combustibles y su efecto sobre los costos de producción y transporte. Explicó que las variaciones internacionales del petróleo repercuten en numerosos sectores y que YPF absorbió parte de los aumentos registrados.

“Gran parte de la volatilidad y de la suba que tuvo el precio del petróleo internacional, lo terminó absorbiendo YPF”, afirmó.

Por eso, advirtió que una eventual caída del petróleo no necesariamente se traduciría en una reducción inmediata de los precios en los surtidores. Según su análisis, la petrolera podría intentar recuperar los márgenes resignados durante el período de mayores costos.