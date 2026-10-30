Quirno compartió la cumbre del G20 con el canciller brasileño en plena tensión entre Milei y Lula

Los cancilleres Pablo Quirno y Mauro Vieira coincidieron este viernes en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, que se desarrolla en Atlanta, Estados Unidos. Se trata del primer cruce diplomático entre Argentina y Brasil desde que Flávio Bolsonaro atravesó territorio argentino para viajar a Miami, después de perder el balotaje frente a Lula da Silva.

El encuentro se produce en medio del deterioro de la relación bilateral y de la decisión del presidente Javier Milei de no reconocer formalmente el triunfo del mandatario brasileño. Por el momento, no está prevista una reunión bilateral entre Quirno y Vieira, según trascendió en el marco de la cumbre.

Pablo Quirno será el reemplazo de Gerardo Werthein para la Cancillería

La reunión, que se extenderá hasta este sábado, está encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Entre los principales temas de la agenda figuran la seguridad energética y alimentaria, la libertad de navegación en distintas rutas comerciales y la preservación de las cadenas de suministro de minerales críticos.

La salida de Flávio Bolsonaro profundizó la tensión entre Argentina y Brasil

La coincidencia entre los funcionarios ocurre después de la polémica por el traslado de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. El senador brasileño llegó a Miami luego de atravesar territorio argentino y, una vez instalado allí, publicó una carta en la que agradeció a Milei por su “coraje, su sentido de la justicia y la legalidad”, aunque no precisó qué intervención tuvo el Gobierno argentino en su salida de Brasil.

También expresó su agradecimiento al presidente estadounidense, Donald Trump, por recibirlo junto a su familia. En paralelo, reiteró sus denuncias de fraude electoral y anticipó que buscará conducir la oposición desde Estados Unidos cuando pierda su inmunidad parlamentaria en enero.

Flavio Bolsonaro baja de un avión en Miami

El episodio generó pedidos de informes en el Congreso argentino. Legisladores de la oposición reclamaron explicaciones al Poder Ejecutivo sobre el posible papel de los organismos nacionales en el traslado y una eventual coordinación con autoridades extranjeras.

La relación entre ambos gobiernos ya atravesaba un momento delicado. Desde agosto, las representaciones diplomáticas de Argentina y Brasil permanecen reducidas al nivel de encargados de negocios, después de que Milei viajara a Brasil para respaldar la campaña de Bolsonaro y lanzara fuertes críticas contra Lula. En respuesta, Itamaraty convocó a su embajador en Buenos Aires para consultas y expulsó al representante argentino.

La agenda de la reunión del G20 en Estados Unidos

Más allá de las diferencias bilaterales, los ministros de Relaciones Exteriores participan de dos jornadas de reuniones en Atlanta para avanzar sobre los temas que estarán en la agenda de la cumbre de líderes del G20, prevista para diciembre en Miami.

Rubio planteó como prioridades de Washington la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, el mar Rojo, el mar Negro y el mar de China Meridional. También incluyó en el temario la seguridad energética y alimentaria y la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos.

| Crédito: AFP

La reunión, sin embargo, quedó atravesada por las diferencias entre los países europeos y Rusia por la guerra en Ucrania. Según informó la agencia EFE, los organizadores eliminaron la tradicional foto de familia debido a la negativa de los representantes europeos a compartir esa imagen con el canciller ruso, Serguéi Lavrov.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, confirmó que no participarán de una fotografía junto al funcionario ruso. Pese a las diferencias, los representantes diplomáticos sí compartieron la mesa de trabajo encabezada por Rubio.

LB / EM