Investigan a hackers norcoreanos por el robo de más de US$6.000 millones a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, sufrió un ataque informático que involucró movimientos por más de US$6.000 millones. Las primeras investigaciones apuntan a un grupo de hackers de Corea del Norte, identificado como TraderTraitor y vinculado a Lazarus Group, una organización especializada en ciberespionaje y robo de activos digitales.

La firma estadounidense de inteligencia blockchain TRM Labs atribuyó el ataque a esa estructura informática y aseguró que llegó a esa conclusión con un alto grado de confianza. Según su análisis, los atacantes movieron aproximadamente US$6.360 millones desde billeteras de Binance en diez cadenas de bloques, con la mayor parte de las operaciones concentradas en apenas 20 minutos. De confirmarse el alcance del episodio, se trataría del mayor robo de criptomonedas registrado hasta el momento.

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Otra empresa especializada en el análisis de transacciones digitales, Chainalysis, coincidió con esa evaluación. Su cofundador y director ejecutivo, Jonathan Levin, señaló que el ataque probablemente fue ejecutado por el grupo norcoreano TraderTraitor.

Desde Binance evitaron confirmar la identidad de los responsables. Un vocero de la compañía aseguró que están trabajando con organismos de seguridad para determinar quiénes estuvieron detrás del ataque y llevarlos ante la Justicia.

Cómo lograron los hackers norcoreanos ingresar a Binance

Aunque todavía no se conocen todos los detalles técnicos, las primeras investigaciones apuntan a que los atacantes habrían comprometido el equipo informático de un ingeniero de Binance. A partir de ese acceso, habrían utilizado las credenciales del empleado para ingresar a los sistemas internos y realizar movimientos de fondos sin activar las alertas de seguridad.

La hipótesis es que los hackers consiguieron aprovechar los permisos de acceso de un trabajador con funciones clave dentro de la plataforma. De esa manera, pudieron operar sobre las billeteras digitales y transferir los activos a otras direcciones.

Binance

El episodio también abrió interrogantes sobre los mecanismos de autorización de las operaciones. Kok Tin Gan, cofundador y director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad NyxLab, advirtió que el ataque podría haber aprovechado un permiso de acceso demasiado amplio para operar sobre una billetera conectada a internet.

Estas billeteras, conocidas como hot wallets, permiten realizar transacciones de manera rápida porque permanecen conectadas a la red. Sin embargo, esa característica también las convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

Binance aseguró que no encontró evidencias de que se hayan filtrado las claves privadas de sus billeteras y anticipó que divulgará más información técnica cuando termine su investigación. Por su parte, Changpeng Zhao, fundador de la plataforma, afirmó que los fondos de los usuarios están seguros. Aunque dejó la dirección ejecutiva de la compañía en 2023, continúa vinculado como accionista.

Lazarus, el grupo de hackers norcoreanos detrás de los grandes robos de criptomonedas

La principal sospecha apunta a TraderTraitor, una unidad operativa asociada a Lazarus Group, una organización de hackers vinculada al régimen de Corea del Norte. El grupo se convirtió en uno de los principales actores internacionales del cibercrimen y es señalado por distintos organismos y empresas de seguridad por ataques informáticos contra entidades financieras, empresas tecnológicas y organismos públicos.

Su especialización en el robo de criptomonedas responde, en parte, a las características de estos activos digitales. Las transacciones pueden realizarse a través de distintas redes y billeteras, lo que dificulta identificar a los responsables y seguir el recorrido del dinero una vez que los fondos son transferidos.

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El ataque a Binance no es el primero de esta magnitud atribuido a hackers norcoreanos. En febrero de 2025, la plataforma Bybit sufrió un robo de aproximadamente US$1.500 millones. En aquella oportunidad, el FBI responsabilizó a Corea del Norte y a TraderTraitor por la operación.

Antes de ese episodio, otro de los golpes más importantes atribuidos a Lazarus ocurrió en 2022, cuando fueron sustraídos unos US$625 millones en criptomonedas vinculadas al videojuego Axie Infinity.

Los registros de Chainalysis también muestran la magnitud de estas operaciones: durante 2024, los grupos norcoreanos robaron criptomonedas por unos US$1.340 millones en 47 incidentes. En 2023, el monto había alcanzado los US$660 millones a través de 20 ataques.

Por qué Corea del Norte recurre al robo de criptomonedas

Los especialistas señalan que estas operaciones representan una fuente de ingresos para el régimen de Kim Jong-un, que enfrenta fuertes sanciones internacionales y restricciones comerciales. Los activos digitales permiten obtener divisas por fuera de los canales financieros tradicionales y, posteriormente, intentar convertirlas en dinero de curso legal.

Distintos informes de inteligencia y organismos internacionales vincularon los robos informáticos norcoreanos con el financiamiento de actividades estatales, incluido su programa de desarrollo de armas y su estructura militar.

Kim Jong-un

La sofisticación de estos grupos también responde a una política de formación de especialistas en tecnología. Corea del Norte desarrolló durante años programas de capacitación para identificar jóvenes con habilidades informáticas y prepararlos en técnicas de programación, intrusión de sistemas y creación de software malicioso.

Lazarus también fue vinculado con operaciones de sabotaje digital. Estados Unidos y Reino Unido, junto con Microsoft, le atribuyeron participación en la propagación del ransomware WannaCry en 2017, un ataque global que afectó a unos 300.000 equipos en 150 países y paralizó, entre otros servicios, parte del sistema de salud británico.

El impacto del ataque a Binance también llegó a los mercados financieros. Las acciones de Coinbase registraban una caída del 4,8%, mientras que los papeles de Strategy, una compañía dedicada a la compra de bitcoin, retrocedían cerca de un 6% en Estados Unidos.

LB/MSS