Erupción del volcán Mayón: Filipinas ordenó evacuar a más de un millar de familias

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) elevó el nivel de alerta a nivel 3, tras la erupción del volcán Mayón durante la mañana de este viernes a las 11:53 hora local que lanzó una gigantesca columna de cenizas que alcanzó los tres kilómetros de altura sobre su cráter. Como consecuencia de la emisión masiva las autoridades de Filipinas ordenaron la evacuación de más de un millar de familias.

El PHIVOLCS recomendó que todas las personas que permanezcan dentro de la zona de peligro inminente, establecida en un radio de seis kilómetros alrededor del cráter, sean reubicadas. La medida fue adoptada por el riesgo de nuevos flujos de lava, desprendimientos de rocas y corrientes piroclásticas.

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La erupción fue calificada por los especialistas como “moderadamente explosiva” y a través de un comunicado oficial el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología advirtió que “ingresó en una nueva fase de actividad magmática”.

La directora del PHIVOLCS, Teresita Bacaolcol, precisó que “el volcán Mayón exhibe una actividad magmática acelerada que incrementa sustancialmente la probabilidad de flujos de lava y corrientes de densidad piroclástica en los próximos días”.

El país situado al sur del continente asiático, se encuentra ubicado dentro del denominado “Anillo de Fuego” del Pacífico, zona de intensa actividad sísmica y volcánica.

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Las localidades de Albay, Daraga, Guinobatan y Camalig se encuentran afectadas por la caída de cenizas.

El jefe de la oficina de emergencias de la provincia de Albay, Oscar Robert Cristóbal, estimó que las familias evacuadas en la zona rondan las 1.133, aunque pidió esperar a los informes de los gobiernos locales.

Filipinas: Erupción del volcán Mayón

El gobierno de Albay ya anunció la suspensión de las clases en toda la provincia hasta nuevo aviso, mientras la Policía y el Ejército bloquean el acceso al radio de seis kilómetros, donde quedó prohibida toda actividad humana, y se ha vetado el sobrevuelo del cráter.

En tanto que, en el municipio de Camalig las autoridades trasladaron a 205 familias que fueron distribuidas en dos centros de evacuación.

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Mayon, uno de los volcanes más peligrosos de Filipinas

El volcán Mayon tiene aproximadamente 2.462 metros de altura y se encuentra a unos 330 kilómetros al sudeste de Manila, la capital filipina.

Es considerado uno de los volcanes más activos del país, con más de 50 erupciones registradas durante los últimos cuatro siglos.Una de las más devastadoras ocurrió en 1814, cuando una erupción sepultó parte de una localidad y provocó alrededor de 1.200 muertes.

PM / EM