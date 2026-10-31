Los herederos Blaquier rematan una sopera de US$ 5,3 millones

Así como Castaños en flor y Arlequino son los cuadros que lideran el lote de obras maestras que los cinco herederos Blaquier Arrieta rematarán en noviembre en Nueva York, una particular sopera de plata es el ítem más destacado de la subasta que ellos harán al mes siguiente en Londres de la colección de platería francesa del siglo XVIII y mobiliario francés que los dueños del imperio Ledesma coleccionaron durante más de cincuenta años.

Los mencionados cuadros de Van Gogh y Cézanne tienen un precio base de 180 millones y 120 millones de dólares, respectivamente. La Sopera Meissonnier saldrá a remate con un piso de 5,3 millones de dólares. Esta pieza que pesa unos veinte kilos es, según describieron los expertos de la casa de subastas Christie’s, “una magnífica sopera de plata Luis XV, una célebre obra maestra y una de las escasas obras conservadas del orfebre y escultor Juste-Aurèle Meissonnier (1695 -1750), considerado el padre del rococó. La misma encarna el revolucionario estilo rococó, con su forma asimétrica y su fluidez de movimiento, representando exquisitos animales y motivos marinos y orgánicos fundidos directamente a partir de ejemplares vivos”.

De mano en mano. La Sopera Meissonnier fue encargada en París entre 1734 y 1736 por Evelyn Pierrepont, II Duque de Kingston, y forma parte de un set de dos piezas que como, explica Chritie’s, “se observa en un grabado del siglo XVIII donde se ven las dos soperas flanqueando un centro de mesa de una comida que quizá nunca existió”. En una subasta previa que se dio en noviembre de 1977, las dos soperas marcaron el récord mundial de subasta para cualquier pieza de plata: logró 2,79 millones de francos suizos.

Ese comprador luego dividió el set de dos piezas, y así una se sumó a la colección del Cleveland Museum of Art de Ohio, y es la pieza central de su actual exposición dedicada a Meissonnier. La otra sopera pasó a manos de la importante colección del ya fallecido barón alemán Heinz Thyssen -Bornemisza, y luego a Nelly Arrieta de Blaquier. Para dar idea del renombre del orfebre Juste -Aurèle Meissonnier, el Museo del Louvre tiene en su acervo patrimonial una jarra de cristal de roca montada en oro que perteneció a María Antonieta.