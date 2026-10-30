El hackeo a Binance enciende las alarmas sobre la seguridad de las inversiones en criptomonedas

Un ciberataque a la plataforma Binance sacudió al mercado cripto, afectando a la cotización del Bitcoin y, sobre todo a la credibilidad del mercado de las criptomonedas. Binance anunció que sufrió un "ataque complejo" que afectó a fondos por valor de unos US$ 6.340 millones e implicó varios "puntos de intrusión".

Tras el ataque, la plataforma suspendió los depósitos y se espera "que los usuarios puedan efectuar retiros antes de que finalice el domingo", es decir, "de aquí a 40 horas", según Richard Teng, codirector de Binance.

El Bitcoin, la principal criptomoneda, sufrió el impacto de la noticia y su cotización cayó 4,51% para ubicarse en US$ 76.846.

“Uno de los robos más grandes de la humanidad”: Qué hay detrás del hackeo de Binance

Matías Mathey, miembro de la Comisión Directiva y líder del departamento de Auditoría y Autocustodia de la ONG Bitcoin Argentina, comentó a PERFIL que Binance siempre fue considerada como la número uno entre miles de plataformas por cantidad de usuarios, volumen de capital y movimiento de dinero.

“Aunque tiene respaldo para atender este problema, deja en evidencia que con el avance de la inteligencia artificial (IA), hasta los más grandes por controles y auditorías pueden ser vulnerados. Uno puede pensar que ‘si esto le pasa a Binance, qué le queda al resto'”, señaló.

Matheys recomendó no tener “el dinero en el banco o billetera, sino en autocustodia, y lo que pasó refuerza refuerza esta narrativa. A los que están bloqueados 48 horas por Binance les deja un miedo y quizás vayan a otros exchanges o autocustodia”.

Por su parte, Rafael Meruane, CEO de notbank.com, comentó que “un incidente de esta magnitud nunca es una buena noticia para nadie en la industria. Afecta a personas reales y pone a prueba la confianza en todo el ecosistema. Lo ocurrido esta semana nos recuerda que en cripto la confianza no se gana con campañas ni con volumen. Se gana con disciplina todos los días. La seguridad no puede ser un área más dentro de una empresa: tiene que estar en la base de cada decisión”.

“Eso significa operar bajo estándares internacionales auditables, responder ante los reguladores de cada país donde se está presente y mantener esos controles año tras año, también cuando el mercado está tranquilo. Hoy los usuarios no solo preguntan qué plataforma ofrece más. Preguntan cuál va a seguir ahí mañana. Toda la industria tiene que estar preparada para responder esa pregunta”, añadió Meruane.

Rafael Castañeda, Head of Ecosystem de EverValue, compañía detrás del token $EVA y con operaciones propias de minería de Bitcoin, sostuvo que el ataque a Binance, que según la plataforma implicó el robo de unos USD 6.300 millones, expuso una de las principales vulnerabilidades del mercado cripto, ya que “no fueron comprometidas las blockchains, sino la infraestructura interna del exchange. La transparencia de las redes permitió rastrear los fondos y congelar cerca de US$ 3.000 millones. Sin embargo, los retiros continúan suspendidos y el desafío de Binance será demostrar que puede cubrir las pérdidas y garantizar los fondos de sus clientes”.

Para Castañeda, “el episodio refuerza que ningún modelo de custodia de criptoactivos es completamente seguro, ya sea a través de exchanges o billeteras propias. Diversificar los modelos de custodia permite reducir riesgos, mientras que la transparencia y la posibilidad de verificar los fondos se vuelven fundamentales”.

Julián Colombo, Director de Bitso para Sudamérica, expresó que en Argentina, donde millones de personas usan las criptomonedas y las stablecoins para ahorrar y protegerse de la inflación, "un incidente de esta magnitud tiene un impacto reputacional que alcanza a todos los exchanges, no solo al afectado. Es natural que los usuarios se pregunten si sus fondos están seguros y la única forma de responder a esa inquietud es con hechos y transparencia".

Colmbo añadió que "en lo reputacional, creemos que este tipo de eventos lleva a los usuarios a ser más exigentes y a valorar más a las plataformas que operan bajo el marco regulatorio local, cuentan con certificaciones independientes y comunican con claridad".

Recomendaciones para inversores en criptomonedas

Elena Alonso, CEO y Co-Founder en Emerald Capital y experta en finanzas y asesoramiento, señala tres aspectos a tener en cuenta para invertir. El primero es que “cuando tenés cripto en una plataforma, no es tuya, es un saldo que te deben. Si la plataforma tiene un problema, dependés de que la empresa responda. Binance puede. FTX también parecía que podía”.

En segundo lugar, destaca que el fondo de emergencia de Binance tiene cerca de US$ 1.000 millones y el robo fue de US$ 6.000. “La diferencia la pone la empresa y la prueba de reservas va a mostrar si alcanzó”.

El último aspecto, según Alonso es que “el eslabón más débil siempre es una persona. No falló la tecnología, falló una computadora”.





ML