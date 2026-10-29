Banco Macro anunció la recompra de acciones por hasta $160.000 millones

El Directorio de Banco Macro anunció un plan para la adquisición de acciones propias, con una inversión máxima de hasta $160.000 millones. La operación contempla la compra de hasta 20 millones de acciones escriturales Clase B.

El objetivo es “proteger el valor de la inversión de los accionistas en atención a que la reciente baja en el precio de cotización de las acciones en el mercado no refleja adecuadamente el valor razonable de los activos del Banco, ni el potencial económico de los mismos”, señalaron desde la entidad.

Además, se busca “minimizar las fluctuaciones significativas en la cotización de la acción del Banco”.

Detalles de la operación

Se adquirirán hasta 20 millones de acciones, escriturales Clase B de valor nominal $ 1 (un peso) por acción y con derecho a 1 voto cada una, "monto que se encuentra dentro del límite del 10% del capital social del Banco, de conformidad con lo establecido por la normativa aplicable", indicaron.

Banco Macro ha establecido un precio máximo de $10.700 por acción para estas operaciones. Las adquisiones se llevarán a cabo a partir de 45 días corridos, que comenzarán a regir a partir del día siguiente a la publicación de la información en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

El banco justificó esta decisión basándose en el "actual contexto macroeconómico nacional e internacional" y en la volatilidad que ha experimentado el mercado de capitales en general, factores que, según indicaron, han "impactado fuertemente en los precios de las acciones locales".

LM