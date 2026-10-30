Villa María suma inteligencia artificial a sus 432 cámaras de vigilancia

Villa María incorporó herramientas de inteligencia artificial a su sistema de videovigilancia, compuesto por 432 cámaras. La tecnología identifica ciertos eventos de manera automática y genera alertas en tiempo real, según informó la Municipalidad.

El intendente Eduardo Accastello explicó el objetivo de la incorporación: “Incorporamos más tecnología para anticiparnos a posibles situaciones de riesgo, mejorar la capacidad de respuesta y reforzar la prevención en cada sector de la ciudad”.

Las cámaras funcionan bajo la supervisión de la Central Municipal de Monitoreo, que opera las 24 horas, los 365 días del año. Cuando una situación requiere intervención, los operadores dan aviso a la Policía de la Provincia de Córdoba.

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El municipio sostiene que las alertas automáticas agilizan las tareas de prevención. Además, los vecinos pueden comunicarse en tiempo real con los servicios municipales a través de la aplicación 107VM.

Cinco centros en los accesos

En paralelo, la ciudad puso en marcha un Sistema de Información y Seguridad para controlar los ingresos y egresos. En esta primera etapa funcionan cinco Centros Operativos ubicados en puntos estratégicos.

Sistema de seguridad de control en los ingresos a la ciudad

Cada centro cuenta con cámaras de alta definición, lectores automáticos de patentes y tótems de asistencia. Los dispositivos registran el movimiento vehicular y aportan información para las tareas de prevención.

Coordinación con las fuerzas de seguridad

Los centros están integrados a la Central Municipal de Monitoreo. Allí hay presencia permanente de efectivos de Gendarmería Nacional y agentes de la Guardia Local durante las 24 horas.

Sobre ese trabajo conjunto, Accastello afirmó: “Trabajamos de manera coordinada y sumamos herramientas que nos permiten detectar situaciones sospechosas y actuar a tiempo. Seguimos invirtiendo en prevención para cuidar a nuestros vecinos y construir una Villa María más segura, conectada y preparada”.

Según el municipio, el esquema combina tecnología y trabajo entre las fuerzas de seguridad, con foco en los barrios y en los principales accesos. Como el sistema de ingresos y egresos está en su primera etapa, queda por verse cómo se completa.