UNC: docentes de ADIUC lanzan paros en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Los docentes universitarios nucleados en ADIUC cumplirán este miércoles 28 de octubre con un paro en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

"El Congreso Extraordinario de Conadu aprobó -por unanimidad- la continuidad del plan de lucha con el objetivo prioritario de exigir al Congreso Nacional la incorporación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Presupuesto 2027", indica un comunicado gremial.

Pieckesteiner, sobre el recorte de Remediar: “No vamos a dejar a nadie afuera, pero no lo podemos hacer de un día para el otro”

Ley de Financiamiento Universitario

"El proyecto de presupuesto presentado por el gobierno consolida la asfixia económica a las universidades y la ciencia. Logramos transformar nuestras demandas en Ley. Seguimos en pie de lucha hasta que la cumplan", agrega el documento.

El Vaticano confirmó que el papa León XIV viajará a la Argentina tras su recuperación: “Me llena de alegría regresar"

Paro de una semana de ADIUC

También durante el tratamiento del Presupuesto 2027 habrá una semana de paro docente universitario entre el lunes 16 y el sábado 21 de noviembre bajo la consigna "Semana nacional de protesta por la universidad y la soberanía".

Para el viernes 20 de noviembre está prevista "una acción federal en defensa de la soberanía", precisa el texto de ADIUC.

Además "se aprobó la decisión de fortalecer la articulación con todas las federaciones docentes universitarias y avanzar en el diálogo para la realización de un congreso conjunto"

Por otra parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a paritarias a las federaciones universitarias por lo que no se trató el ese tema en el encuentro.

En Córdoba las medidas de fuerza también resentirán el dictado de clases en los colegios preuniversitarios Monserrat y Manuel Belgrano, de acuerdo a la decisión de cada docente.