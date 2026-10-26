Un economista analizó el impacto de Lula en los mercados: "Eso juega contra la competitividad argentina"

El triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil abrió interrogantes sobre el escenario económico regional y sus posibles efectos en la Argentina. Para el economista Fausto Sportorno, la reacción de los mercados, la evolución del real y las diferencias entre las políticas económicas de ambos países pueden repercutir en la competitividad local, las inversiones y las expectativas financieras.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Sportorno sostuvo que el resultado electoral brasileño puede generar efectos negativos en el corto plazo, aunque aclaró que no serían de gran magnitud. También analizó el impacto de las tasas internacionales, la acumulación de reservas y las diferencias entre los sectores económicos argentinos. "La verdad es que hoy el mundo te está presentando un escenario bastante riesgoso", advirtió.

El economista consideró que el triunfo de Lula da Silva puede generar repercusiones financieras en la Argentina, especialmente por la reacción de la Bolsa brasileña y la depreciación del real. Según explicó, los movimientos responden a las expectativas de los inversores sobre el rumbo fiscal que adoptará el nuevo gobierno. "De corto plazo vas a tener algunos impactos negativos, no grandes, pero bueno, algunos", anticipó.

Para Sportorno, el principal interrogante pasa por el ajuste de las cuentas públicas de Brasil. El economista sostuvo que el país enfrenta un déficit fiscal superior a los nueve puntos del PBI durante este año, aunque aclaró que gran parte de ese resultado se explica por el pago de intereses. "Es cierto que mayormente es por el pago de intereses, pero es un déficit que hay que estar financiando y que se está financiando a tasas muy elevadas", señaló.

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En ese contexto, planteó que los inversores esperaban un ajuste fiscal con Jair Bolsonaro. "Lula justamente no es el ajustador que se esperaba, y se esperaba que lo hiciera Bolsonaro", afirmó. El economista explicó que, "mientras Lula no ajuste las cuentas públicas, lo que se espera es que las tasas de interés en Brasil se mantengan elevadas". Esa situación encarece el financiamiento y puede afectar el valor de los activos financieros.

Luego explicó cómo funciona ese mecanismo en los mercados: "Tasas de interés elevadas implican un valor de los activos más bajos, porque significa que es más rentable invertir en bonos que en acciones, y eso tira para abajo las acciones brasileñas". Según Sportorno, ese proceso ya se reflejó en los movimientos bursátiles posteriores a la elección. Además, señaló que "eso también llevó a una depreciación del real brasileño, y juega contra la competitividad argentina", afirmó.

El economista también vinculó el resultado electoral con las expectativas políticas en la Argentina. En particular, consideró que el triunfo de la izquierda brasileña podría repercutir en el escenario electoral argentino del próximo año. "La izquierda salva las papas, eso le puede pegar a Milei en el futuro, y sabemos que eso ha estado jugando mucho en los mercados últimamente, el tema electoral del año que viene", expresó.

Economía Argentina a dos velocidades

Al analizar el panorama internacional, Sportorno describió un escenario con factores favorables y desfavorables para la economía argentina."El escenario internacional tiene dos vertientes, o dos impactos", por un lado, mencionó las oportunidades que pueden surgir de los precios de las materias primas; por otro, advirtió que el costo del financiamiento internacional limita las inversiones.

El economista señaló que los precios de los commodities no están ofreciendo, por el momento, el impulso que algunos sectores necesitan. "Las altas tasas de interés implican que el costo del capital internacional es muy alto, eso hace que las inversiones sean más chicas en Argentina, o cueste invertir, porque es más caro conseguir la plata para invertir", detalló.

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Para Sportorno, el bajo nivel de inversión repercute directamente en el crecimiento de la economía. "Y el resultado de eso es que la inversión está muy floja en Argentina, y con eso la tasa de crecimiento", advirtió.

El economista sostuvo que los factores positivos del contexto internacional no benefician a todas las actividades por igual. Mientras los sectores vinculados con las exportaciones pueden aprovechar algunas oportunidades, otras ramas de la economía continúan afectadas por las dificultades financieras y la debilidad de la actividad.

"Industria, comercio y construcción que están perjudicados, el IA, petróleo y agro que están prácticamente beneficiados", señaló. En cambio, mencionó al petróleo y al agro entre los sectores con mejores perspectivas, junto con la inteligencia artificial, según la enumeración que aparece en la transcripción. También ubicó al mercado inmobiliario y al transporte en una situación intermedia. "Y después hay una serie de sectores en el medio, inmobiliario, transporte, que más o menos están en el medio", indicó.

Acumulación de reservas

Ante la posibilidad de que el Gobierno deba elegir entre acelerar las reformas estructurales o acumular reservas para reducir su exposición a la volatilidad regional, Sportorno consideró que ambas medidas son necesarias. "Debería avanzarse en los dos aspectos, ¿no? Lo que pasa es que uno es más fácil de avanzar que en el otro", afirmó. El economista definió las reservas como una protección frente a un escenario internacional incierto, "es un seguro, estás sacando un seguro", explicó.

Sin embargo, advirtió que esa estrategia tiene costos. Según detalló, "lo que está haciendo el gobierno nacional es cancelando deuda externa con dólares en las reservas para conseguir esos dólares, compra dólares en el mercado local, contra eso emite pesos y después rescata esos pesos colocando deuda local", describió.

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Sportorno sostuvo que ese mecanismo modifica la composición del endeudamiento público: reduce la deuda en moneda extranjera, pero incrementa las obligaciones en pesos. También explicó que, según su análisis, "la emisión monetaria no tiene ningún impacto porque todo lo que se emitió para comprar reservas lo vuelve a absorber el Tesoro colocando deuda", afirmó.

No obstante, advirtió que la estrategia puede presionar sobre las tasas de interés y el crédito. "Como consecuencia de este hecho, tu deuda en pesos se va agrandando contra la deuda en dólares", explicó. En ese marco, Sportorno consideró que el Gobierno busca reducir los riesgos financieros y fortalecer su posición externa, aunque a costa de condiciones más exigentes para la actividad económica.

Pese a los costos, el economista dejó abierta la posibilidad de que la estrategia sea adecuada frente a la incertidumbre internacional. "Y la verdad es que como viene el mundo, no sé si no está haciendo bien en este contexto", concluyó sobre ese punto.

El dólar y la evolución de los commodities

Sportorno también analizó la evolución del tipo de cambio y sostuvo que la apreciación de las monedas latinoamericanas frente a otras divisas no es un fenómeno exclusivo de la Argentina.

"Argentina no es que se está atrasando un poquito el tipo de cambio contra los vecinos, pero en realidad es algo que está pasando en toda la región", afirmó. Según explicó, el comportamiento de las monedas regionales está relacionado con el papel de América Latina como proveedora de materias primas. "Se aprecia porque lo que mejor están dando, la verdad, son los commodities. Y los commodities tienen como origen generalmente Latinoamérica", señaló.

El economista planteó que distintos factores internacionales pueden sostener los precios de productos agrícolas, energéticos y mineros."Hay una presión al alza por el petróleo, por el tema de las guerras, hay una presión al alza de los productos agrícolas por el tema del superniño, y hay una presión al alza de productos mineros por el tema de la inteligencia artificial", detalló.

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A partir de ese panorama, estimó que los precios de las materias primas podrían mantenerse en niveles favorables. "No sé si van a seguir subiendo mucho, porque el crecimiento económico es bastante pobre en el mundo, pero sí creemos que vamos a estar viendo buenos precios en los commodities", expresó.

El economista vinculó ese escenario con el ingreso de divisas a los países de la región y la apreciación de sus monedas. "Y eso hace que más dólares ingresen a la región y aprecie todas las monedas", afirmó. Sobre la situación argentina, agregó que "la volatilidad propia de su economía amplifica esos movimientos", concluyó.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa de radio "Es por acá", con Juan Bernaus y Julieta Fantini.