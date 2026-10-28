Otorgan prisión domiciliaria al presidente del Colegio de Arquitectos, Nicolás Paulín

El juez de Control N°7, Milton Peralta, hizo lugar de manera parcial al planteo formulado por la defensa técnica del presidente del Colegio de Arquitectos Nicolás Paulín y le concedió la prisión domiciliaria, disponiendo su traslado desde el complejo penitenciario de Bouwer hacia una vivienda en la localidad de San Francisco.

Mientras tanto, analiza el pedido de recupero de libertad presentado por su abogado defensor, Guillermo Dragotto.

Jorge Santecchia: “El objetivo de las medidas es sanear una situación financiera terminal”



Paulín está imputado por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Caja previsional de ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcción (Ley 8470).

Hace una semana el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, ordenó su detención e inmediato traslado al penal de Bouwer, fundamentando la medida en la existencia de presuntos "graves actos de entorpecimiento" contra el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

La misma situación atraviesan el presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas (Ciec), Inti Manuel Smith; del vicepresidente y la secretaria de la misma entidad, Luis Adán Calderón y Carmen Encarnación Rodríguez, y la vocal titular del directorio de la Caja, Liliana Rosa Scaglia. Desde julio estaban imputados por presunta defraudación por administración fraudulenta en contra del órgano previsional, junto al arquitecto Diego Peralta y a los directores de la Caja, Ana Ruzycki y Micolo Noé, quienes se encuentran en libertad. La semana pasada se sumó un nuevo imputado por presunto encubrimiento, el empleado de la Caja Pablo Colapiña.

El interés superior del niño

Al abordar la solicitud de la defensa, el juzgado constató que el imputado es el único progenitor a cargo de su hijo de un año y seis meses de edad.

El magistrado explicó en su fallo que, si bien la letra del texto legal refiere originalmente a la "madre" de un menor de cinco años, la norma debe aplicarse de forma extensiva e inclusiva para los padres en familias monoparentales.

Dispuso que la prisión domiciliaria se lleve a cabo en una vivienda de San Francisco y difirió el pronunciamiento sobre la solicitud de libertad plena para una ulterior resolución formal.

La investigación del fiscal Gavier se basa en la denuncia del presidente de la Caja, Jorge Santecchia, sobre presuntas maniobras defraudatorias al organismo previsional que abarcan múltiples formas de evasión de aportes o subvaluación de obras e irregularidades en las declaraciones de las mismas.