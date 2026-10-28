La transformación de La Tejeda: “Ya tiene un carácter netamente comercial, no tiene un retorno a lo residencial”

La Tejeda, en el Cerro de las Rosas, atraviesa una transformación comercial después del auge gastronómico que experimentó durante 2024 y 2025. La salida de algunos bares y restaurantes, la llegada de negocios de otros rubros y los cambios en la dinámica de la zona modificaron el perfil de una avenida que supo consolidarse como uno de los polos gastronómicos del norte de Córdoba.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el corredor inmobiliario Ismael Brusa, explicó que el fenómeno responde a una combinación de factores. “A mi criterio, lo que en un principio se pensó como un polo gastronómico tuvo mucha resistencia por los vecinos en su momento, y ahora también”, señaló.

Brusa describió el cambio a partir de los negocios que ocuparon locales que antes estaban destinados a la gastronomía. “Donde antes había un local gastronómico, un patio cervecero, hoy hay una pinturería, una farmacia, una agencia de viajes”, detalló.

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Para el corredor, la transformación también está vinculada con el crecimiento de otras zonas gastronómicas de la ciudad. “La ciudad se descentralizó y cada punto, cada barrio, cada sector hizo su polo gastronómico”, sostuvo. En ese mapa mencionó a Villa Belgrano, la Recta Martinoli y la avenida Núñez como "sectores que desarrollaron su propia oferta".

Calle Luis Jose de Tejeda

En ese escenario, La Tejeda dejó de concentrar el mismo protagonismo gastronómico que tuvo durante el período posterior a la pandemia. Aunque todavía cuenta con restaurantes y otros establecimientos del rubro, su actividad comercial se diversificó. “Hoy está cambiando la impronta, ya hay más empresas de servicios, hay otros rubros, no es solamente lo gastronómico”, explicó Brusa.

Los reclamos vecinales y el estacionamiento

La consolidación comercial de La Tejeda generó resistencia entre parte de los vecinos, especialmente por los problemas vinculados con el estacionamiento, la basura, las motos y la circulación vehicular. Brusa sostuvo que "esas objeciones acompañaron el desarrollo del polo gastronómico y continúan presentes".

Sobre el estacionamiento medido, consideró que la implementación del sistema modificó parte de la dinámica. “Hoy no tenés que estar lidiando con una persona que por ahí podés considerar que te está, no extorsionando, pero sí una actitud un tanto intimidatoria”, expresó.

Calle Luis Jose de Tejeda

Para el corredor, la regulación permitió ordenar una situación que generaba conflictos para quienes visitaban la avenida. Sin embargo, la expansión comercial todavía encuentra resistencia entre los residentes. “De parte de los vecinos hay mucha resistencia principalmente el centro vecinal, por la apertura de comercio y demás”, señaló Brusa.

Durante la entrevista, se planteo que La Tejeda ya no muestra el mismo movimiento que durante el auge de los bares y restaurantes. Brusa reconoció que la avenida perdió parte de esa dinámica: “Hay una reconversión en rubros, y yo también, en ese sentido, en esa reconversión, la noto más apagada”.

Para el corredor inmobiliario, la transformación de la avenida ya no representa un proceso reversible hacia su antigua impronta residencial. “La Tejeda es inevitable, ya es irreversible, ya tiene un carácter netamente comercial, no tiene un retorno a lo residencial”, concluyó.

La vacancia comercial y el precio de los alquileres

La ocupación de los locales también cambió durante el último año y medio. Según Brusa, “la vacancia de locales comerciales se notó en estos, te diría, un año, un año y medio, por distintos motivos”, indicó. Sin embargo, descartó que la situación pueda explicarse solamente como una caída de la actividad y planteó otra lectura: “No fue tanta la caída, sino la reconversión”.

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Las esquinas continúan entre "los espacios más buscados por los comerciantes", aunque acceder a ellas implica afrontar alquileres elevados. Consultado por los valores, Brusa estimó que una esquina comercial sobre La Tejeda cuesta entre $3 millones y $3,5 millones mensuales. También señaló que algunas casas de estilo colonial se adquieren con fines comerciales, "es una muestra de cómo cambió el uso de las propiedades en el sector".

La avenida conserva así su perfil comercial, pero con una oferta diferente de la que la convirtió en un punto de referencia gastronómico. La reconversión de los locales y la descentralización de la gastronomía aparecen, en el análisis de Brusa, como dos claves para entender el presente de la zona.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.