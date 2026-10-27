La Cúpula logró negocio histórico: única firma a cargo de la infraestructura integral de la visita del Papa León XIV

La visita del Papa León XIV a Córdoba ya mueve a todos los sectores de la organización, con un desafío que excede lo religioso: montar la infraestructura para recibir a una multitud inédita en la provincia. La empresa cordobesa La Cúpula fue convocada como productora integral, en coordinación con el Arzobispado, el Gobierno provincial y la Municipalidad.

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Según explicó su director, Javier Martínez, como productora integral, la empresa tiene a cargo el diseño y la ejecución de todo lo que se ve y se usa en el predio. La emrpesaarmó su propio master plan, que incluye los cuadrantes en que se divide el público, los accesos y las islas de servicio dentro de cada sector. Con esa planificación coordinan a más de 150 personas de producción y a más de 2.000 técnicos que montan las estructuras, las pantallas, los baños, los generadores y el cerramiento. “Nosotros nos ocupamos de todo”, resumió: el trabajo abarca FAdeA, el Arzobispado y la Catedral, aunque el predio de la misa es por su magnitud el más importante.

Información trascendida: el presupuesto

Todavía no hay cifras oficiales sobre el costo total del evento. Según versiones que circulan entre quienes siguen los preparativos, el presupuesto rondaría los US$ 10 millones, aunque otras estimaciones se mueven en rangos más amplios. “A esta altura hoy no lo tengo claro. Sí hay una estimación, pero te diría la semana que viene, porque están bajando algunas normativas nuevas y hay cosas nuevas que hay que seguir ampliando”, explicaron desde La Cúpula.

Según las fuentes consultadas, los gastos se repartirían entre la Iglesia, el Estado y aportes privados. El esquema completo de contrataciones tampoco está cerrado, por lo que aún no se puede establecer cuánto representará el operativo para cada parte.

Una visita de prensa a días de la misa

Ayer, autoridades de la Provincia, el intendente Daniel Passerini, directivos de FAdeA y el vocero del Arzobispado, padre Juan Martínez, encabezaron un recorrido de periodistas por el predio donde se celebrará la misa multitudinaria. Los trabajos avanzan a contrarreloj, con la confirmación del viaje papal a la Argentina como señal para acelerar los plazos.

En diálogo con Punto a Punto, Javier Martínez describió cuáles son los trabajos que viene haciendo la empresa y cómo concretaron su ingreso al que será, sin dudas, el evento más importante que encarará la productora. La empresa, especializada en la organización y comercialización de eventos culturales, deportivos y espectáculos de gran convocatoria, cuenta con antecedentes en producciones de escala masiva. Entre ellos figuran el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el Rally Mundial en su paso por Córdoba y el Mundial de Motocross.

Fadea

—¿Cómo llegaron a ser la productora de un evento de este tipo?

—Por la trayectoria, por la experiencia, por haber tenido cercanía en algún momento con el Vaticano por algunos trabajos y desafíos que hicimos. No hubo un llamado con pliego: hubo una serie de convocatorias a los referentes del sector, bajaron un brief y los protocolos que se utilizan para un evento de estas características. Nosotros lo interpretamos, lo estudiamos, lo evaluamos con todo lo que ocurre en el mundo y presentamos nuestro plan de trabajo. Nos avisaron que lo aprobaron y que quedamos nosotros.

—¿Cuánto hace que trabajan en esto?

—Fuimos convocados hace más o menos 100 días. Lo manejamos de manera muy confidencial, porque hasta que no se anunció formalmente que el Papa venía, todo eran suposiciones. Nos basamos en eventos anteriores, como el de Madrid y el de Brasil, pero armamos nuestro propio modelo y nuestro propio master plan. Fue aprobado por unanimidad en el Vaticano.

—¿Qué dimensión tiene el operativo?

—Es todo muy grande. Se levantan 75 pantallas, con 7.000 metros cuadrados cubiertos. Hay más de 6.000 baños químicos, incluidos baños especiales para personas con discapacidad, y más de 50 kilómetros de cerramiento. También más de 100 generadores y unos 200.000 elementos de estructura tubular. El escenario papal tiene 50 por 50 metros: 2.500 metros cuadrados donde irá el altar. Además, habrá 20.000 voluntarios, convocados por la Iglesia. Estamos trabajando para unas 800.000 o 900.000 personas en FAdeA. Si sumamos a los que estarán en los accesos y en los caminos por donde va el Papamóvil, se habla de más de un millón y medio. Es un evento histórico, sin precedentes: no hay nada en la Argentina con este nivel de producción. El predio está dividido en cuadrantes de entre 14.000 y 16.000 personas, cada uno con pantallas, sonido, generadores e islas de servicio.

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—¿De dónde sacaron, por ejemplo, 50 kilómetros de vallas?

—No había proveedores que pudieran absorber semejante cantidad. Trabajamos con todos los proveedores de Córdoba, que fue también un pedido del Gobierno porque esto activa mucho el trabajo local, y después ampliamos a Rosario, a Buenos Aires y a otras provincias. Hoy tenemos más de 100 proveedores trabajando: agua, gastronomía, seguridad, controles de acceso, impresiones.

—¿Qué fue lo más complicado hasta ahora?

—No quiero decir “complicado”, pero el desafío tremendo es el tamaño y la cantidad de días de planificación necesarios para llegar en tiempo y forma. Y la supervisión permanente del Vaticano: cada detalle que se avanza es revisado, vienen delegados y controlan. En estos días estuvieron acá y están contentos. Además, hubo que hacer trabajo de infraestructura en el predio, acomodar accesos, caminos y circulaciones internas. Y arrancamos hace 15 días bajo lluvia.

—¿Tenían experiencia en algo parecido?

—Producimos eventos grandes, como el Rally Mundial, que en magnitud es comparable, aunque se reparte en más días y en distintos lugares. Acá sumamos a los mejores de cada rubro y armamos un equipo propio de arquitectura e ingeniería. La planimetría que vieron la hicimos nosotros. Se trabaja con un equipo multidisciplinario entre la Provincia, la Municipalidad, el Arzobispado y nosotros, y se sigue milimétricamente lo que se presentó.

FAdeA.

FAdeA, centro del operativo

La elección del predio responde a sus condiciones de acceso, ingreso y egreso, y a las posibilidades de ordenar la circulación de grandes cantidades de personas. La infraestructura incluye puestos de hidratación y espacios sanitarios por sector. La conectividad es otro punto bajo análisis: con cientos de miles de personas, la demanda sobre las redes móviles podría dificultar llamadas e internet, por lo que se mantienen conversaciones con empresas de telecomunicaciones.

Más allá de FAdeA y coordinación

La planificación abarca también la Catedral de Córdoba, con escenarios, sillas y áreas delimitadas, además de los sectores de prensa. La acreditación de periodistas está bajo coordinación de las autoridades eclesiásticas, con participación de las estructuras de Córdoba y Buenos Aires. La tarea de La Cúpula es desarrollar y ejecutar la infraestructura, mientras que las decisiones sobre el funcionamiento general y la seguridad corresponden a las instancias responsables de la organización.