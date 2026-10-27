Horacio Berra: “Hace dos años que no recibimos un pedido de cotización de la industria”

La construcción en Córdoba atraviesa un escenario de actividad desigual, con la obra pública como principal sostén del empleo y una inversión privada que todavía no logra recuperar dinamismo. Así lo planteó Horacio Berra, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), filial Córdoba, quien describió un sector que depende casi exclusivamente de la inversión estatal en infraestructura, mientras otros segmentos permanecen prácticamente paralizados.

“Si pensáramos en nuestro rubro como una mesa de cuatro patas, te diría que hoy prácticamente está funcionando una sola de las cuatro patas, que es la inversión pública en infraestructura”, sostuvo el dirigente en dialogo con el programa Punto y Aparte, por radio 90.7. La metáfora resume el diagnóstico de una actividad que necesita recuperar sus distintas fuentes de demanda para alcanzar una reactivación sostenida.

Según Berra, la continuidad de las obras impulsadas por la Provincia permitió mantener los niveles de empleo por encima de los registros del año anterior, en un contexto nacional marcado por las dificultades económicas y la retracción de la inversión. Sin embargo, ese desempeño no se replica en el desarrollo inmobiliario privado ni en la demanda de infraestructura por parte de la industria.

El panorama plantea un desafío para una provincia con un perfil productivo diversificado, en la que la construcción está vinculada tanto con la obra pública y el mercado de la vivienda como con las inversiones de empresas industriales.

Costos en dólares y desarrollos inmobiliarios que no cierran

Uno de los principales obstáculos para la recuperación es la evolución de los costos de construcción frente a un tipo de cambio que, según Berra, se mantiene relativamente estable. De acuerdo con sus estimaciones, los costos del sector acumularon un incremento interanual cercano al 35% medido en dólares, una variación que dificulta cerrar la ecuación económica de los proyectos.

“Si vos medís un interanual del costo de la construcción, está en un orden del 35% y el dólar se mantiene igual”, explicó. Esta combinación afecta la rentabilidad de los desarrollos y condiciona las decisiones de inversión, especialmente en un mercado inmobiliario donde los valores de venta no siempre acompañan el costo de construir.

La industria, otra fuente de demanda paralizada

La segunda señal de preocupación está vinculada con la actividad industrial. Córdoba cuenta con una estructura productiva en la que las ampliaciones de plantas, las nuevas instalaciones y las obras asociadas a proyectos fabriles representan una fuente de trabajo para las constructoras y sus proveedores.

Sin embargo, Berra advirtió que esa demanda permanece retraída, con excepción de las actividades vinculadas al agro. Como evidencia de la situación, mencionó el caso de empresas proveedoras que trabajaron históricamente para decenas de clientes industriales y que dejaron de recibir consultas para cotizar nuevos trabajos.

“Te diría que hace dos años que no recibimos un pedido de cotización de cualquiera de las industrias a las que le hemos trabajado, que te diría son más de 50”, afirmó.

La falta de pedidos de cotización funciona como un indicador de la escasez de proyectos nuevos y de la postergación de inversiones productivas. El impacto no se limita a las empresas constructoras: también alcanza a proveedores de materiales, equipamiento y servicios vinculados con las obras.

La combinación de una inversión inmobiliaria privada debilitada y una demanda industrial sin señales suficientes de recuperación deja a la obra pública como el principal componente capaz de sostener la actividad. Para Berra, esa dependencia evidencia la necesidad de reactivar los otros segmentos y ampliar las fuentes de trabajo del sector.