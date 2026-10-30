Elecciones 2027: ¿Cómo saldría un balotaje entre Kicillof y los referentes libertarios?

En la encuesta que realizó entre el 21 y el 25 de octubre, la consultora CB Global Data midió dos posibles escenario de balotaje para las elecciones de 2027, enfrentando al hasta ahora candidato más nítido del peronismo, Axel Kicillof, con el presidente Javier Milei y con la senadora Patricia Bullrich.

La exministra de Seguridad hasta ahora no habló explícitamente de un candidatura, pero las señales de distanciamiento del Gobierno marcan una posible ruta.

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Escenario de balotaje 1: Kicillof-Milei

La primera de las consultas fue sobre una posible segunda vuelta entre el gobernador bonaerense y el presidente de la Nación. Resultado: a un año de las elecciones, Milei saca una ventaja: 43 % contra un 40,6%.Frente a esa opción, los votos en blanco llegarían al 8,6% mientras que un 7,8% no sabe aún que haría en ese caso.

Encuesta de la consultora CB Global Data

Escenario de balotaje 2: Kicillof-Bullrich

El otro escenario fue el de una segunda vuelta entre el gobernador bonaerense y la jefa del bloque de Senadores de la Libertad Avanza, Y ahi la diferencia se estira.

Encuesta de la consultora CB Global Data

Kicillof vuelve a perder, pero en este caso por más de 7 puntos, con un 40,1% contra un 47,3% de la exministra de Seguridad. Ante esta alternativa, los votos nulos y los "no sé" bajan al 5,7% y al 6,9% respectivamente.