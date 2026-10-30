CórdobaPUNTO A PUNTO

Elecciones 2027: ¿Cómo saldría un balotaje entre Kicillof y los referentes libertarios?

Una nueva encuesta ubica al gobernador bonaerense por debajo de Javier Milei y de Patricia Bullrich en hipotéticas segundas vueltas, con un alto porcentaje de indecisos y votos en blanco.

Elecciones 2027: ¿Cómo saldría un balotaje entre Kicillof y los referentes libertarios?
Javier Milei y Patricia Bullrich. | Javier Milei y Patricia Bullrich.
Perfil Redacción Córdoba
30-10-2026 | 12:59

En la encuesta que realizó entre el 21 y el 25 de octubre, la consultora CB Global Data midió dos posibles escenario de balotaje para las elecciones de 2027, enfrentando al hasta ahora candidato más nítido del peronismo, Axel Kicillof, con el presidente Javier Milei y con la senadora Patricia Bullrich.

La exministra de Seguridad hasta ahora no habló explícitamente de un candidatura, pero las señales de distanciamiento del Gobierno marcan una posible ruta.

Passerini sobre los subsidios al transporte del AMBA: "Una vez más el Gobierno Nacional hace populismo selectivo"

Escenario de balotaje 1: Kicillof-Milei

La primera de las consultas fue sobre una posible segunda vuelta entre el gobernador bonaerense y el presidente de la Nación. Resultado: a un año de las elecciones, Milei saca una ventaja: 43 % contra un 40,6%.Frente a esa opción, los votos en blanco llegarían al 8,6% mientras que un 7,8% no sabe aún que haría en ese caso.

Encuesta de la consultora CB Global Data
Encuesta de la consultora CB Global Data

Escenario de balotaje 2: Kicillof-Bullrich

El otro escenario fue el de una segunda vuelta entre el gobernador bonaerense y la jefa del bloque de Senadores de la Libertad Avanza, Y ahi la diferencia se estira.

Encuesta de la consultora CB Global Data
Encuesta de la consultora CB Global Data

Kicillof vuelve a perder, pero en este caso por más de 7 puntos, con un 40,1% contra un 47,3% de la exministra de Seguridad. Ante esta alternativa, los votos nulos y los "no sé" bajan al 5,7% y al 6,9% respectivamente.

Temas
También en Perfil
Muna Pauls se anticipó al color que será tendencia esta temporada con un look casual y retro
Caras
Muna Pauls se anticipó al color que será tendencia esta temporada con un look casual y retro
Lilia Lemoine conspiranoica: "Spagnuolo se juntaba con Villarruel y Pagano"
Noticias
Lilia Lemoine conspiranoica: "Spagnuolo se juntaba con Villarruel y Pagano"
BYD vende toda su gama de autos eléctricos e híbridos en pesos
Parabrisas
BYD vende toda su gama de autos eléctricos e híbridos en pesos
Mercurio retrógrado de noviembre: Mhoni Vidente recomienda este ritual para equilibrar energías
Marie Claire
Mercurio retrógrado de noviembre: Mhoni Vidente recomienda este ritual para equilibrar energías