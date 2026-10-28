El Niño en Córdoba: prevén lluvias para este miércoles y hasta 25 °C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este miércoles 28 de octubre se presentará una jornada con condiciones variables en la ciudad de Córdoba, con probabilidad de lluvias hacia el cierre del día.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el cielo se mantendrá con nubosidad variable durante gran parte de la jornada, mientras que las precipitaciones podrían llegar entre la tarde y la noche.

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En cuanto a la temperatura, se espera un ambiente templado durante el día, con hasta 25ºC de máxima y 12ºC de mínima.

Se recomienda a quienes tengan actividades al aire libre mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que las condiciones podrían modificarse con el correr de las horas.