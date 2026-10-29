El Niño en Córdoba: anticipan tormentas para este jueves

Este jueves 29 de octubre tendrá un comienzo con condiciones estables en Córdoba, aunque el panorama cambiará hacia la tarde con el ingreso de inestabilidad y probabilidad de tormentas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la temperatura mínima será de 14°, mientras que la máxima alcanzará los 26°.

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Durante las primeras horas del día, el cielo se presentará parcialmente nublado, con ambiente fresco y sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará leve desde el sector sur y luego rotará al noroeste.

A qué hora llegan las tormentas

Con el avance de la jornada aumentará la nubosidad y se espera el desarrollo de tormentas aisladas durante la tarde.

El pronóstico indica una probabilidad de lluvias de entre el 40% y el 70% para ese período, coincidiendo con el momento de mayor temperatura del día. Además, el viento rotará al sudeste, favoreciendo el ingreso de humedad.