Por estos tiempos se repite la palabra “aura” y están quienes dicen que es una palabra que se puso de moda por parte de los pibes. Error. Ya en la década del 1980 el artista norteamericano Andy Warhol hablaba del “aura”. En el capítulo 5 de su libro “Mi filosofía de A a B y de B a A” cuenta que una empresa le quiso comprar su “aura”. Narra allí esta historia alocada y cuenta que estos empresarios le insistían: “Queremos su aura”. El gran referente del Pop-Art afirmaba en esa obra: “Nunca pude saber qué querían, pero estaban dispuestos a pagar mucho dinero por eso”. Después, él se pone a intentar razonar y describir ese concepto. En ese libro publicado en 1981 reflexiona que el aura es algo que pueden percibir los demás y sólo ven aquello que quieren ver. Palabras más, palabras menos, intenta darle un toque teórico a esa palabra.

Pero, ¿por qué estoy escribiendo de este concepto y de Andy Warhol en un texto sobre Instituto? Porque el Instituto de Diego Flores tiene “aura”; pero en este caso, creo, es un aura que solo lo entienden los que alguna vez pasearon por las calles de Alta Córdoba y vieron jugar al equipo albirrojo, se quedaron observando el aliento a los ‘gloriosos’, supieron conocer de otras épocas no tan felices y se unieron a las quejas de los malos arbitrajes en su contra… una y otra vez, una y otra vez, fundamentalmente cuando viajaban a Buenos Aires.

Ahora es desde allá que le quieren quitar el “aura” a este equipo. Ojo, ojo, desde este texto no vamos a negar que hubo muchos fallos arbitrales que beneficiaron al elenco cordobés. Es una realidad que se puede ver. Pero los que se quejan son los eternos favorecidos. Los que se quejan son los que no les hace ruido lo de Riestra o Barracas Central, los que se quejan son los que aplaudieron los beneficios a Boca y River. Una cosa no quita la otra. El Instituto de Flores no necesita del “ayudín” porque juega bien. Sí, juega bien. Sale de la mediocridad actual del fútbol moderno nacional. Este equipo muestra virtudes que ilusionan. Por eso tiene “aura”.

Levanta la cabeza, olvídate del supuesto penal (porque fue penal), mirá lo que corre y juega Jeremías Lázaro; mirá el pibe con la “10”, juega un poquito, ¿no?; mirá el que se proyecta allá, por derecha, Ceratto, y mirá el golazo que hace; y mirá la pasión que le pone a cada quite Alarcón, decime si eso no es “aura”. Quizás Andy Warhol, al ver jugar a Matías Gallardo con la casaca albirroja hubiese podido describir algo de eso que no entendía bien qué era.

Instituto tiene aura, su barrio tiene aura, sus tribunas tienen aura, sus glorias tienen aura. ¡Mario Kempes, Olvaldo Ardiles, Miliki Jiménez, Paulo Dybala! Qué aura. Hay muchos clubes que quisieran ese "aura".

Instituto tiene aura y va más allá de lo que opinen en Capital Federal. Importa que acá, en el barrio de Alta Córdoba, la fanaticada albirroja está entusiasmada y ya salió a sacar el pasaporte, porque el año que viene se va de copa por Sudamérica… ¿y si pasa algo más? Puede ser, con el “aura” de la Gloria todo puede ser.