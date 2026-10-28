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El dólar en Córdoba: a cuánto a cotiza este miércoles 28 de octubre

Este miércoles 28 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.510 pesos y cotiza a 1.560 pesos para la compra.

El dólar en Córdoba: a cuánto a cotiza este miércoles 28 de octubre
Cotización del dólar.
Perfil Redacción Córdoba
Hoy 09:31

Este miércoles 28 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.510 pesos y cotiza a 1.560 pesos para la compra.

El Gobierno nacional lanzó bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

• - Compra: $1.560.

• - Venta: $1.510.

DólarBlue

• - Compra: $1.559

• - Venta: $1.591.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.558,94 para la compra, y $1.560,16 para la venta.

Este miércoles 28 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera . Así están los valores:

Bancor

• - Compra: $1.510.

• - Venta: $1.565.

ICBC

• - Compra: $1.500.

• - Venta: $1.560.

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