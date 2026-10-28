El dólar en Córdoba: a cuánto a cotiza este miércoles 28 de octubre

Este miércoles 28 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.510 pesos y cotiza a 1.560 pesos para la compra.
El Gobierno nacional lanzó bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
• - Compra: $1.560.
• - Venta: $1.510.
DólarBlue
• - Compra: $1.559
• - Venta: $1.591.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.558,94 para la compra, y $1.560,16 para la venta.
Este miércoles 28 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera . Así están los valores:
Bancor
• - Compra: $1.510.
• - Venta: $1.565.
ICBC
• - Compra: $1.500.
• - Venta: $1.560.