El dólar en Córdoba: a cuánto a cotiza este jueves 29 de octubre

Este jueves 29 de octubre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.510 pesos y cotiza a 1.560 pesos para la compra.

El Gobierno nacional lanzó bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

• - Compra: $1.560.

• - Venta: $1.510.

DólarBlue

• - Compra: $1.549

• - Venta: $1.581.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.567,48 para la compra, y $1.568,14 para la venta.

Este miércoles 28 de octubre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera . Así están los valores:

Bancor

• - Compra: $1.510.

• - Venta: $1.565.

ICBC

• - Compra: $1.515.

• - Venta: $1.570.