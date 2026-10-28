De Loredo: “Estamos muy cerca” de un acuerdo con La Libertad Avanza en Córdoba

El candidato a gobernador Rodrigo de Loredo aseguró que un acuerdo con La Libertad Avanza en Córdoba está próximo y que el radicalismo debe encabezarlo de cara a las elecciones de 2027. “Yo creo que estamos muy cerca”, afirmó.

Sobre si la UCR puede liderar ese proceso, sostuvo que no ve otra alternativa. Y vinculó la negociación con el escenario nacional. “Hay muchas cosas en juego en el 2027, el gobierno nacional necesita una reelección para que no vuelvan las opciones que nos dejaron el país que tenemos”, planteó. Y agregó: “Ellos ponen en juego mucho también”, dando a entender las prioridades de LLA y Javier Milei.

De Loredo ratificó que será candidato a gobernador en 2027 para terminar con tres décadas de peronismo, que según dijo “le han causado un daño muy grande a la provincia de Córdoba”. Subrayó que sigue trabajando para que “nos unamos todos los no peronistas”. “Tengo muy claro que tenemos que estar juntos porque Córdoba necesita una alternativa al peronismo”, concluyó.

“No me peleé con Juez”

De Loredo dijo que ya atravesó una situación similar. “Yo tuve dos años con distintos intereses cruzados y muchos medios que procuraran que me peleara de Luis Juez. Y no me peleé con Juez”, recordó.

Aclaró que existen diferencias, pero las presentó como complementarias. “No somos lo mismo con Luis Juez o Gabriel Bornoroni. Cada uno dará su aporte, somos complementarios”, señaló.

Al ser consultado sobre qué los une, enumeró tres ejes. Burocracia estatal, Impuestos y Seguridad. “La burocracia del Estado provincial ya no se sostiene más”, dijo, y mencionó los 14 ministerios y la designación masiva de empleados públicos. “Vamos a eliminar el 100% de las agencias que no han servido para nada”, añadió, y propuso privatizar Caminos de las Sierras.

En el plano tributario, planteó reducir la alícuota de Ingresos Brutos del 4,75% al 3,75%. Explicó que la medida apunta a “equipararnos con provincias con las cuales nos tendríamos que equiparar y que estamos mucho más caras”. "En resumidas cuentas bajar impuestos y, con el ahorro de una mucho menor burocracia, recuperar los servicios esenciales”, expresó.

Indicó que Córdoba tiene los impuestos más caros del país y que, para financiar la estructura estatal, “hay que bajar impuestos” y concluyó con una propuesta para "tener una política de seguridad que no tenga complicidad con el delito”, en declaraciones a Alfil Tv.

Alerta por el narcotráfico en Río Cuarto

El dirigente expuso en un acto que encabezó anoche en Río Cuarto, donde advirtió que “Río Cuarto va camino a ser la nueva Rosario”, en referencia al avance del narcotráfico.

Según detalló, en la ciudad hubo cuatro asesinatos en los últimos 30 días, incluido un enfrentamiento entre pandillas. También citó una investigación periodística local que, según dijo, confirmó que el narcotráfico mueve 50 millones de pesos por día en la ciudad.

Cuestionó al Gobierno provincial. “No va contra el problema, y no lo hacen porque son inútiles o porque son cómplices”, sostuvo. Sobre la creación de una policía urbana sin armamento, opinó que “no soluciona nada, es todo humo”, frente a un delito tan complejo.

El acto reunió a intendentes del departamento y de otras zonas: Germán Martini (Las Acequias), Fernando Soto (Berrotarán), Roberto Casari (Vicuña Mackenna), Romina Aguirre (Elena), Nanci Foresto (Alcira Gigena), Sergio Gómez (Monte de los Gauchos), Roberto Dagum (Almafuerte) y Juan Moroni (Bell Ville), entre otros.

También estuvieron el presidente del Comité, Matías Gvozdenovich, el flamante titular del Congreso, Mauricio Jaimes, y legisladores provinciales.

Antes de llegar a Río Cuarto, De Loredo pasó por Berrotarán, Alcira Gigena, Vicuña Mackenna, Bulnes y Sampacho.