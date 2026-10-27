Dante Sica: “Cuanto mejor le vaya a Brasil, mejor le irá a la Argentina y a Córdoba”

La evolución de la economía brasileña es una variable central para el desempeño de la industria argentina y, en particular, de Córdoba. La integración productiva entre ambos países hace que las decisiones de consumo, inversión y política económica que se toman en Brasil tengan consecuencias directas sobre las fábricas y los proveedores locales. Para Dante Sica, economista, consultor y exministro de Producción durante el gobierno de Mauricio Macri, el desafío será determinar si Luiz Inácio Lula da Silva logra recuperar el crecimiento y ofrecer señales de previsibilidad a los mercados.

El nuevo mandato de Lula comienza con dificultades fiscales y financieras, en un contexto de tasas de interés elevadas, déficit y expectativas de menor crecimiento. Según Sica, la conformación del gabinete y la capacidad del Gobierno brasileño para negociar con un Congreso en el que no tiene mayoría serán determinantes para definir el rumbo económico. Las señales que surjan de ese proceso no tendrán consecuencias únicamente para Brasil: también incidirán en las perspectivas comerciales de la Argentina y en las decisiones de inversión de sectores industriales con fuerte integración bilateral.

El desafío económico de Lula

Sica considera que el mercado aguarda definiciones sobre la orientación del nuevo Gobierno brasileño, especialmente en materia fiscal y en la composición del equipo económico. La incógnita, sostiene, es cómo será este cuarto mandato de Lula, después de una etapa marcada por una economía con inflación elevada, tasas de interés altas y un fuerte déficit fiscal y financiero.

El economista plantea que Brasil necesita correcciones fiscales importantes para recuperar el equilibrio. El problema, explica, tiene una dinámica circular: el déficit fiscal alimenta las expectativas de inflación, el Banco Central responde con tasas de interés más altas y el encarecimiento de la deuda vuelve a presionar sobre las cuentas públicas. Esa combinación configura un círculo vicioso que, a su juicio, se profundizó por la política fiscal expansiva del último año electoral.

Las perspectivas de crecimiento agregan presión sobre las decisiones que deberá tomar la administración brasileña. Sica señaló que Brasil crecería menos del 1,3% durante 2026, luego de haber registrado una expansión cercana al 3%, y que las proyecciones para el año siguiente anticipaban una nueva desaceleración. En ese escenario, la rapidez con la que se definan los principales cargos del gabinete será relevante para los agentes económicos.

También tendrá peso la capacidad política para avanzar con las reformas. Sica destaca el papel de la Casa Civil, un área que compara con la Jefatura de Gabinete argentina y que cumple una función central en la relación con el Poder Legislativo. Con el oficialismo en minoría en ambas cámaras, Lula necesitará interlocutores con capacidad de negociación para impulsar los cambios que considere necesarios.

Milei y Lula: una distancia política que limita la agenda regional

La relación entre Javier Milei y Lula constituye otro factor de incertidumbre para el vínculo bilateral. Sica recuerda que los desencuentros entre presidentes argentinos y brasileños no son nuevos: menciona las tensiones entre Cristina Kirchner y Dilma Rousseff, así como las diferencias entre Alberto Fernández y Jair Bolsonaro. Sin embargo, advierte que el problema actual no debe medirse solamente por el vínculo personal entre los mandatarios, sino por las oportunidades regionales que pueden perderse cuando falta coordinación política.

“Las empresas no dejan de comprar y vender en Brasil por cómo se llevan los presidentes”, sostiene. El comercio continúa porque las compañías deben resolver sus operaciones, los problemas fronterizos y las cuestiones regulatorias. La dificultad aparece en otro nivel: la capacidad de los dos países para diseñar una estrategia conjunta, acelerar decisiones y salir a buscar nuevos mercados.

En un contexto internacional atravesado por tensiones y cambios en los flujos comerciales, una mayor coordinación entre Argentina y Brasil podría permitir aprovechar oportunidades y reducir riesgos. Por el contrario, una relación bilateral tirante puede demorar acuerdos, complicar gestiones y restar flexibilidad a las empresas que necesitan previsibilidad para competir.

Para Sica, la ausencia de embajadores en ambas representaciones diplomáticas es parte de ese escenario, aunque no implica que el intercambio comercial se haya detenido. El efecto más importante es la pérdida de capacidad ofensiva: la posibilidad de que los dos países actúen de manera coordinada para abrir mercados, resolver obstáculos y fortalecer su posición frente a otros competidores. Esa dificultad se vuelve más relevante para la Argentina, que se acerca a un nuevo año electoral.

La industria cordobesa, pendiente del crecimiento brasileño

El impacto de la economía de Brasil se vuelve especialmente visible en Córdoba, donde la industria automotriz mantiene una relación estrecha con el mercado vecino. Para Sica, la prioridad es que Brasil recupere dinamismo, porque el nivel de actividad y la demanda de ese país repercuten directamente en las exportaciones argentinas y en las decisiones de producción de las empresas.

El economista puso como ejemplo el desempeño reciente de Fiat y Stellantis, que vendieron menos vehículos en Brasil en un contexto de desaceleración de la demanda. Al analizar el impacto sobre un programa de suspensiones de la producción, indicó que aproximadamente el 60% de la caída de la demanda correspondía a Brasil y el 40% a la Argentina. La comparación ilustra, según su planteo, hasta qué punto la evolución del mercado brasileño puede condicionar la actividad industrial local.

El efecto no se limita a las terminales automotrices. Sica señala que el crecimiento brasileño incide en distintos sectores vinculados con el comercio bilateral, entre ellos los alimentos, los productos químicos y las empresas industriales medianas. En esos rubros, el volumen de intercambio depende más de la evolución de las economías y de la demanda que de las variaciones cambiarias. El tipo de cambio puede modificar los flujos turísticos en el corto plazo, pero la actividad industrial necesita mercados que crezcan y sostengan sus compras.

“Cuanto mejor le vaya a Brasil en términos de crecimiento, mejor le irá a la Argentina y a Córdoba”, resume. Para la provincia, la afirmación tiene una dimensión concreta: la recuperación del socio comercial puede traducirse en más demanda, mejores perspectivas para la producción y mayores incentivos para sostener o ampliar inversiones.