Córdoba: los homicidios dolosos disminuyeron en los primeros 9 meses del año

Los homicidios dolosos en CórdobaCórdoba disminuyeron un 30,6% en los primeros nueve meses del año al haber registrado 50 hechos, frente a los 72 del mismo período de 2025, según se destaca en el informe de estadísticas dado a conocer por el Gobierno provincial.

En septiembre se registraron ocho hechos de homicidio doloso, con ocho víctimas, lo que representa una reducción del 20% respecto del mismo mes de 2025, cuando se habían contabilizado diez. En la comparación con agosto de este año, en tanto, los hechos pasaron de cuatro a ocho.

De los homicidios registrados en septiembre, cinco no estuvieron vinculados con otro hecho delictivo y tres ocurrieron en contexto de robo. En cuatro casos se utilizaron armas de fuego y en dos, armas blancas; en los dos restantes no se había determinado el mecanismo utilizado.

Situación robos y hurtos

En los nueve meses de 2026 se contabilizaron 53.326 robos y hurtos en todo el territorio provincial, frente a los 68.110 del mismo período de 2025. La diferencia representa una reducción del 21,7% , con 14.784 hechos menos.

Durante septiembre se registraron 5.807 robos y hurtos, un 16,3% menos que en igual mes del año pasado, cuando se habían informado 6.937. También hubo una disminución del 7,6% respecto de agosto de 2026, que había cerrado con 6.282 registros.

Menos muertes viales

El informe realizado por el Observatorio de Seguridad y Convivencia también mostró una disminución de las muertes viales. En septiembre se contabilizaron 20 víctimas fatales, frente a las 31 del mismo mes de 2025, una reducción del 35,5%.

En el acumulado de enero a septiembre, las muertes viales pasaron de 278 en 2025 a 268 en 2026 , lo que representa una baja del 3,6%.

Se destaca que la mitad de las víctimas de septiembre se trasladaba en moto, mientras que el 55% de los siniestro fatales ocurrieron en calles y el 25% en rutas provinciales.

Fuente: NA.