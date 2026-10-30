Cómo estará el tiempo en Córdoba este viernes 30 de octubre: máxima de 30° y sin lluvias

Córdoba tendrá este viernes 30 de octubre una jornada con tiempo estable y temperaturas agradables. El pronóstico anticipa una mínima de 14° y una máxima de 30°, sin probabilidades de lluvias y con un cielo que permanecerá mayormente despejado durante el día.

Durante las primeras horas de la jornada, el cielo se mantiene despejado, con una temperatura de 19°, humedad del 64% y viento leve del sector noroeste, condiciones que favorecen una buena visibilidad y un ambiente fresco.

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Con el avance de las horas, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 30°, en un escenario ideal para realizar actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones.

Cómo seguirá el tiempo en Córdoba

El panorama comenzará a cambiar durante el fin de semana. Para el sábado 31 de octubre se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 31°, con probabilidad de lluvias moderadas.

Las precipitaciones continuarían el domingo 1 de noviembre, cuando se prevé una mínima de 17° y una máxima de 27°.