Caputo en Rosario: “No podemos movernos ni un centímetro de este camino”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, defendió este jueves en Rosario la continuidad del programa económico del Gobierno de Javier Milei. Lo hizo en la apertura de la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), en la Estación Fluvial.

“No podemos movernos ni un centímetro de este camino”, afirmó. Sostuvo que la estabilidad económica y las condiciones para atraer inversiones son fundamentales para el desarrollo del país.

La actividad fue organizada por el Ministerio de Economía junto con el gobierno de Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro recibió a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a Caputo y al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Más de 2.500 pymes inscriptas

Caputo explicó que el objetivo de la ronda es conectar a proveedores locales con las empresas que llevan adelante proyectos bajo el Rigi. Dijo que la convocatoria ya es un logro y dio cifras.

Caputo en Rosario

“Esto ya hoy es un éxito porque tenemos más de 2.500 pymes inscriptas, 2.100 reuniones organizadas”, señaló. Anticipó que habrá nuevas convocatorias.

El encuentro reúne a representantes de grandes proyectos mineros, energéticos y de infraestructura con empresas interesadas en convertirse en proveedoras de bienes y servicios. También participan funcionarios nacionales, gobernadores y representantes del sector empresario.

La expectativa es que las firmas locales se incorporen a las cadenas de abastecimiento de esas inversiones. Podrían hacerlo con maquinaria, componentes, servicios de ingeniería, logística y otros insumos.

Karina Milei: “Un win-win”

La secretaria general de la Presidencia también habló en la jornada. “Esta jornada representa exactamente lo que nosotros queremos lograr, un win-win. Acá tienen que ganar todos, las grandes empresas mineras y también las pymes argentinas que tienen la oportunidad de integrarse”, dijo.

Caputo remarcó el carácter federal de la iniciativa. Destacó la participación de empresas de prácticamente todas las provincias, incluso de algunas que no adhirieron al régimen, como Buenos Aires.

Caputo en Rosario

“Lo que queremos todos es que todos estos proyectos contribuyan a la industria y al desarrollo de todo el interior del país”, planteó. Sostuvo que las inversiones deben distribuirse en el territorio nacional para lograr un desarrollo industrial más equilibrado y reducir la concentración económica.

“Hay que lograr que las inversiones se den en todo nuestro territorio”, insistió.

Para Santa Fe, el encuentro es una oportunidad para vincular su entramado industrial con inversiones que se desarrollan en distintas provincias, en particular en los sectores minero, energético y de infraestructura.

Estabilidad y mirada internacional

El ministro atribuyó el interés de los inversores internacionales por la Argentina a una combinación de factores. Mencionó la figura del Presidente, la estabilidad económica y el Rigi.

Sobre Milei, afirmó que es “un faro en el mundo” por su política económica y por la denominada batalla cultural que impulsa su administración. Consideró que ese reconocimiento es un logro para un país que, según su diagnóstico, perdió prestigio durante las últimas décadas.

“Hoy hay mucho más convencimiento a todo nivel, a nivel de la gente y a nivel dirigencial, de que no podemos movernos de este camino”, expresó. Advirtió que, por los antecedentes económicos del país, cualquier desvío podría generar nuevas dudas entre los inversores internacionales.

Caputo también defendió el equilibrio fiscal y cuestionó los modelos que recurren al endeudamiento o a la emisión monetaria para financiar el déficit. Según sostuvo, esos mecanismos terminan en incumplimientos de deuda, pérdida del poder adquisitivo e inflación.

“Nadie viene a invertir a un país donde no hay estabilidad económica”, afirmó, aunque reconoció que todavía queda un largo camino por recorrer.

Con nuevas rondas anunciadas, el Gobierno busca que las inversiones del Rigi lleguen a proveedores de todo el país.