Alta Gracia celebra a Manuel de Falla con un mes de conciertos, clases magistrales y actividades gratuitas

Alta Gracia prepara una programación especial para homenajear a Manuel de Falla, uno de los compositores españoles más importantes del siglo XX y una figura central del patrimonio cultural de la ciudad.

Durante todo noviembre se desarrollará el “Mes de Falla”, una propuesta que reunirá conciertos, conferencias, clases magistrales, concursos y encuentros vinculados con la música y la investigación histórica, en el marco de tres aniversarios: el 150° aniversario del nacimiento del compositor, los 80 años de su fallecimiento y los 56 años de la creación del Museo Manuel de Falla.

El homenaje tendrá como escenario distintos espacios de Alta Gracia y contará con la participación de instituciones locales, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el Grupo de Musicología Histórica de Córdoba y el Archivo Manuel de Falla de Granada, España.

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Una conexión entre Alta Gracia y Granada

Uno de los momentos destacados de la programación será la participación del doctor Álvaro Flores Coleto, director de Proyectos del Archivo Manuel de Falla de Granada.

El especialista formará parte de una jornada académica dedicada a la recuperación de manuscritos del compositor y al estudio de su obra, reforzando el vínculo cultural entre España y la ciudad cordobesa donde Falla pasó sus últimos años.

Conciertos, homenajes y actividades durante todo noviembre

La agenda comenzará el domingo 1 de noviembre con el Encuentro Coral Falla 2026, que contará con la participación del Coro Juvenil Municipal de Alta Gracia y del Coro del Colegio Nacional de Buenos Aires en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced.

El ciclo continuará el sábado 7 de noviembre con una nueva edición de “En Clave de Falla”, que tendrá un concierto de piano a cargo de Giorgio Pomponio.

Al día siguiente, el domingo 8, se realizará el Concurso de Pintura 150° de Manuel de Falla, con actividades distribuidas en distintos espacios de la ciudad.

Una jornada académica con la UNC

El viernes 13 de noviembre estará dedicado al cruce entre música, investigación y formación.

La jornada comenzará con el conversatorio “La Vida Breve. De la recuperación del manuscrito a la reconstrucción musical”, con la participación de Álvaro Flores Coleto y Antonella Vanetti, bajo la coordinación de la doctora Mónica Gudemos y el Grupo de Musicología Histórica de Córdoba.

Además, habrá una clase magistral para estudiantes de piano a cargo del profesor Gustavo Alberto Zaka y un concierto protagonizado por alumnos de la Cátedra de Piano de la UNC.

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El Museo Manuel de Falla celebrará su aniversario

El sábado 14 de noviembre será una de las fechas centrales del cronograma, con actividades por los 80 años del fallecimiento del compositor y los 56 años del Museo Manuel de Falla.

La jornada incluirá un acto homenaje, la conferencia “Manuel de Falla en Argentina ¿Un misterio inconcluso y un estilo inacabado?”, a cargo de Mónica Gudemos, y un conversatorio sobre la interpretación de su obra con Antonella Vanetti.

Por la noche se realizará el concierto “Homenaje a Don Manuel”, con la participación de la soprano Natalia Raselli y Gustavo Alberto Zaka en piano.

La programación continuará con nuevas presentaciones: