Jorge Macri encabezó el acto de homenaje de la Ciudad a policías caídos: "Son héroes de la vida cotidiana”

La Ciudad de Buenos Aires rindió un sentido homenaje a los 37 policías caídos en su deber de cuidar a los porteños. El acto fue encabezado por el jefe de Gobierno Jorge Macri, quien destacó "nuestros policías caídos son héroes de la vida cotidiana, fueron fieles a sus principios y no dudaron en actuar para proteger a los demás", remarcado que "nunca los vamos a olvidar”.

El 31 de octubre es el Día de los Caídos de la Policía de la Ciudad en memoria del inspector Christian Manuel Lescano y del oficial Julio Alejandro Gómez, asesinados en Liniers en 2017 tras proteger la vida de tres menores de edad y enfrentarse a tiros con un delincuente. El monumento sobre Avenida Bullrich, entre Cerviño y Libertador, les rinde homenaje con una llama votiva.

Jorge Macri encabezó el homenaje de la Ciudad a los policías caídos.



“Su legado sigue vivo en cada policía que sale a la calle dispuesto a cumplir con su deber. En cada hombre y mujer de una fuerza que protege a los porteños y defiende una manera de vivir basada en el respeto, la convivencia y el cumplimiento de la ley”, sostuvo el Jefe de Gobierno. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, el jefe de la Policía, Diego Casaló; y el Fiscal general y director del Instituto Superior de Seguridad Pública, Martín López Zavaleta.

Cruz Púrpura a la familia de Lucas D'Onofrio

Desde la creación de la Policía de la Ciudad en 2016 fallecieron 37 oficiales: hoy se recordó al inspector Lucas Nicolás D'Onofrio, que murió el 27 de abril en un incidente en la vía pública. El Jefe de Gobierno le entregó a su hijo, Amado D'Onofrio, y a su esposa, la oficial Antonella K. Paz, la Cruz Púrpura, la máxima condecoración para quien pierde la vida en cumplimiento del deber.

“Sabemos que no hay palabras que puedan cubrir ese vacío, pero también queremos que sepan que nunca los vamos a olvidar. Dicen que nadie muere salvo que sea olvidado, y nosotros no olvidamos”, dijo Macri.

Jorge Macri encabezó el homenaje de la Ciudad a los policías caídos.



“Garantizar el orden no es solamente hacer cumplir las normas”, afirmó Macri: "es proteger la libertad de las personas, cuidar a las familias y asegurar que puedan vivir tranquilas".

"Para eso necesitamos una Policía fuerte, profesional y respaldada por un Gobierno que asume su responsabilidad. Siempre vamos a cuidar a quienes nos cuidan”, agregó el Jefe de Gobierno.

La Policía de la Ciudad tiene más de 28.000 efectivos. Desde diciembre de 2023 se sumaron 6.803 nuevos policías: cerca del 25% de la fuerza se incorporó durante el Gobierno de Jorge Macri. El nuevo equipamiento –patrulleros, chalecos antibalas inteligentes, cámaras de seguridad y armas no letales– y una mayor presencia policial en las calles lograron bajar el delito a mínimos históricos.

El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, a su turno señaló que "el policía actúa guiado por un compromiso inquebrantable con la comunidad. Su tarea diaria muchas veces pasa en silencio, pero cada acción sostiene la paz de todos. Nuestros caídos tuvieron el coraje de hacer lo que había que hacer. Detrás de cada placa, de cada uniforme y de cada acto de valor, hay una historia humana irremplazable. Hay una familia”.

HB