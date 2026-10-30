Tormentas en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este viernes

El clima en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA estará marcado este viernes 30 de octubre por las tormentas durante la mañaana, que se iniciaron desde las 5.30. La jornada registrará el paso de un sistema frontal que provocó un cambio significativo en las condiciones meteorológicas sobre el área metropolitana.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas, que empezaron a producirse al inicio de la mañana. La llegada del frente frío interrumpirá la estabilidad de los días previos y traerá consigo un marcado aumento de la humedad y abundante cobertura nubosa.

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La Ciudad será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Ante este panorama, la masa de aire inestable se instalará desde las primeras horas, afectando la visibilidad y el desplazamiento en los principales accesos a la Capital Federal.

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Durante la madrugada del viernes comenzó el paulatino aumento de la inestabilidad, pero la mayor probabilidad de tormentas fuertes se concentrará durante la mañana.

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros

Hacia la tarde se mantendrá la presencia de chaparrones aislados, mientras que el viento rotará al sector sur, aportando un descenso paulatino de las marcas térmicas.

En la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano, la temperatura oscilará entre una mínima de 15°C y una máxima de 20°C. La humedad relativa superará el 85%, lo que provocará una sensación térmica pesada en las horas previas al desarrollo de las precipitaciones más intensas.

Para las últimas horas de la tarde y la noche, el sistema de tormentas comenzará a desplazarse hacia el este, permitiendo una mejora progresiva de las condiciones y una disminución de la nubosidad.

Alertas meteorológicas este 30 de octubre y el pronóstico para los próximos días

El Sistema de Alerta Temprana del SMN abarca con alerta amarillo por tormentas al centro y norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Entre Ríos.

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En estas regiones del centro del país se aguardan acumulados de agua importantes, acompañados por actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento del sector sur.

Respecto del pronóstico extendido para el fin de semana, se prevé una clara recuperación del tiempo. El sábado 31 de octubre se presentará con cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado y una máxima que alcanzará los 22°C.

El domingo 1 de noviembre se consolidará el buen tiempo con una mínima de 13°C y una máxima de 23°C, acompañadas por vientos moderados del sector este y nula probabilidad de lluvia en la región.