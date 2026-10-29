Para un economista, el programa económico que impulsa el Gobierno “debe ser cambiado”

El economista, Jorge Ingaramo, pasó por Canal E y cuestionó el esquema económico del Gobierno y propuso una combinación de mayor flexibilidad cambiaria, política monetaria expansiva, reducción de encajes y financiamiento para infraestructura.

Jorge Ingaramo consideró que el programa económico del Gobierno necesita modificaciones para reactivar la actividad, aliviar la situación de las empresas y mejorar las condiciones para invertir. “En mi opinión el plan debe ser cambiado. Esta es mi opinión personal”, afirmó.

Cuáles son los beneficios de un tipo de cambio más elevado

Según desarrolló, un tipo de cambio más elevado podría aliviar la presión de las importaciones sobre las empresas locales y mejorar el atractivo de Argentina para el turismo y las inversiones: “Un tipo de cambio más alto salvaría a todas las empresas que están agobiadas por el choque externo que suponen las importaciones que China tiene sobre esto y las que está matando”.

Ingaramo también consideró que un dólar más alto contribuiría a que el país resulte más accesible para los visitantes extranjeros y para los inversores. “Los que demandan dólares para guardar en el canuto empezarían a gastarlos porque tendría valor los que han ahorrado. Ahora no vale nada, uno sale con los dólares del canuto a comprar y todo es caro”, señaló.

Recomendaciones para una mejor política monetaria

A su vez, propuso avanzar hacia una política monetaria más expansiva mediante la reducción de los encajes bancarios y una mayor disponibilidad de fondos para el crédito: “Yo haría una política monetaria más expansiva liberando encajes”. En ese contexto, afirmó: “Hay que recordarle a la gente que hoy los encajes en pesos están en el 39% de la base monetaria, cuando en ningún lugar del mundo pasan del 15”.

Además, el economista reclamó mayor libertad para el movimiento de capitales y advirtió sobre las dificultades para atraer inversiones si existen obstáculos para retirar dividendos o acceder a dólares. “Porque ¿quién va a traer capital a la Argentina si después no se puede sacar los dividendos o cuesta mucho comprar los dólares?”, planteó.

Por otro lado, mencionó medidas para aliviar el endeudamiento de los hogares y estimular el consumo. A su entender, los recursos disponibles podrían utilizarse para facilitar el crédito y financiar proyectos de infraestructura: “Otra cosa que se puede hacer es volver a tomar préstamos para infraestructura. No se puede esperar una competitividad en la economía argentina si no se tiene infraestructura”.