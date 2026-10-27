Mariano Gorodisch explicó cómo puede impactar el triunfo de Lula en la Argentina

El triunfo de Lula da Silva en Brasil, que revirtió la ventaja inicial de Flávio Bolsonaro, generó incertidumbre en los mercados financieros y abrió interrogantes sobre el vínculo entre la Argentina y su principal socio regional. En diálogo con Canal E, Mariano Gorodisch y Santiago Llull analizaron la reacción de las acciones brasileñas, la caída del Merval, la presión sobre el dólar y los posibles efectos políticos de la elección.

Gorodisch explicó que el resultado electoral provocó una fuerte reacción en los activos brasileños y repercusiones en el mercado argentino. También advirtió sobre la depreciación del real, que podría abaratar los viajes de los argentinos a Brasil durante la temporada de verano.

El triunfo de Lula y la reacción de los mercados de Brasil y la Argentina

Durante el comienzo del análisis, Gorodisch señaló que la victoria de Lula sorprendió después de que Bolsonaro se impusiera en la primera vuelta. Según explicó, el resultado provocó una caída pronunciada del EWZ, el fondo que sigue la evolución de las acciones brasileñas, y una depreciación del real.

El periodista también advirtió sobre el impacto cambiario en la Argentina. El dólar oficial había iniciado la jornada con una suba del 0,7%, un movimiento que, según planteó, podía complicar la acumulación de reservas del Banco Central y aumentar la necesidad de intervención cambiaria.

Por su parte, Llull puso el foco en los indicadores financieros locales y en la magnitud de la sorpresa electoral. “Estamos analizando algunas cuestiones como el riesgo país, 738 puntos, 4,4 la suba del día de hoy del riesgo país”, señaló al describir el escenario de la jornada.

El analista también remarcó el impacto sobre las empresas brasileñas y el mercado argentino. Según indicó, las acciones de compañías como Bradesco registraban fuertes caídas, mientras que el Merval era arrastrado por el retroceso de los bancos, con bajas cercanas al 10%.

Llull contrastó esa reacción con el comportamiento de Wall Street, cuyos principales índices no operaban en terreno negativo. Para el analista, la diferencia reflejaba la solidez relativa de los mercados y la forma en que cada uno procesaba el resultado electoral brasileño.

La incertidumbre política y el vínculo entre Milei y Lula

Más allá de la reacción inmediata de los activos financieros, el resultado electoral abrió interrogantes sobre la relación entre los gobiernos de la Argentina y Brasil. Gorodisch planteó que algunos analistas consideraban que la victoria de Lula podía tener una lectura favorable para el posicionamiento internacional de Javier Milei.

En ese escenario, el periodista señaló que la Argentina podría consolidarse como el principal aliado regional de Donald Trump, en lugar de compartir ese lugar con un Brasil gobernado por Bolsonaro. Sin embargo, la nueva configuración política también deja interrogantes sobre el vínculo bilateral.

Llull sostuvo que el resultado brasileño envía señales sobre la dinámica política de América Latina y sobre la influencia de Estados Unidos en la región. En ese marco, planteó una pregunta sobre las consecuencias para la relación entre ambos países: “¿Cómo se va a recomponer ahora la relación con la Argentina? ¿Qué va a pasar con Brasil-Argentina?”.

El analista consideró que parte de la caída de los activos argentinos podía responder a la incertidumbre sobre lo que vendrá. “Lo que Argentina está acusando hoy en la corrección del mercado es más un miedo a lo que puede llegar a venir”, afirmó durante el intercambio con Gorodisch.

El periodista retomó esa idea y la vinculó con la posibilidad de que un resultado electoral inesperado altere las expectativas de los inversores. Como ejemplo, mencionó un eventual balotaje argentino en el que Javier Milei partiera con una ventaja amplia frente a Axel Kicillof, pero su rival lograra revertirla, como ocurrió en Brasil.

La pregunta, según planteó Gorodisch, es cómo podría reaccionar el mercado argentino ante un escenario de esas características y qué consecuencias tendría sobre el Merval, los bonos y el dólar.

Qué lecciones deja la elección brasileña para el Gobierno de Milei

Llull introdujo una lectura diferente sobre el resultado: destacó que Lula logró imponerse como candidato oficialista, pese a las dificultades que suelen enfrentar los gobiernos que buscan mantenerse en el poder. “Ganó un oficialismo”, resumió.

En esa línea, explicó que la continuidad de un gobierno en el poder suele enfrentarse al peso de los antecedentes electorales recientes. Por eso, consideró que la victoria de Lula también podía ofrecer una señal favorable para Milei, al mostrar que un oficialismo puede revertir las expectativas y ganar una elección.

El analista recordó que Lula llegaba a los comicios en un contexto económico que, según su evaluación, no era especialmente favorable y con un nivel de endeudamiento elevado. También planteó interrogantes sobre los factores que pudieron incidir en el resultado, entre ellos el debate electoral y la campaña de comunicación de los candidatos.

Llull mencionó el intercambio entre Bolsonaro y Lula durante el debate, en particular una referencia de Bolsonaro a la discapacidad física de su rival. También se preguntó si la estrategia de comunicación digital y la interacción con millones de seguidores habían contribuido a revertir la diferencia electoral.

El dato central para el analista fue la magnitud del cambio entre la primera vuelta y el balotaje. Bolsonaro había obtenido el 47% de los votos y, según señaló, sumó apenas un punto adicional, mientras que Lula consiguió ampliar considerablemente su apoyo hasta alcanzar el 53%.

El dólar, la brecha cambiaria y la volatilidad financiera

Gorodisch advirtió que la reacción de los mercados podía continuar durante las siguientes ruedas. Según explicó, la incertidumbre podía traducirse en una jornada de elevada volatilidad para los bonos y las acciones argentinas, además de generar movimientos en el mercado cambiario.

En particular, se refirió a la brecha entre el dólar MEP y el contado con liquidación, que había llegado al 6%. El periodista señaló que esa diferencia podía ampliarse si aumentaba la demanda de empresas interesadas en girar dólares al exterior.

Llull, por su parte, vinculó el resultado brasileño con un nuevo desafío para el frente externo del Gobierno argentino. Recordó que, durante 2026, la administración de Milei había logrado sortear distintos obstáculos internos, pero consideró que el escenario regional abría una nueva fuente de incertidumbre.

En ese sentido, mencionó las negociaciones vinculadas con el Mercosur y la necesidad de establecer cómo será el vínculo entre Buenos Aires y Brasilia bajo gobiernos de distinto signo político. También señaló que la estrategia argentina había puesto parte de sus expectativas en el sector político brasileño vinculado a Bolsonaro.

El analista remarcó que Lula vuelve a asumir la presidencia con una legitimidad electoral que, según sostuvo, no estaba en discusión. La nueva etapa, por lo tanto, obligará a la Argentina a definir cómo relacionarse con un socio comercial y político central, en un contexto en el que los mercados ya comenzaron a reflejar sus dudas.