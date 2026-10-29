Las complicaciones de la implementación del FAL: advierten que el sistema de seguridad social dejará de recaudar $9 billones

La implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) podría profundizar las dificultades de financiamiento de la seguridad social en Argentina. Así lo advirtió Francisco Martelli, economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante una entrevista con Canal E, en la que analizó el impacto de la medida sobre los recursos de la ANSES y el futuro de las jubilaciones.

Francisco Martelli explicó que el mecanismo implica destinar parte de las contribuciones patronales a un fondo para afrontar indemnizaciones y otras obligaciones laborales, en lugar de que esos recursos ingresen al sistema de seguridad social. “En total, estamos hablando de casi 9 billones de pesos y casi 6 mil millones de dólares que deja de recaudar el sistema de seguridad social y que termina por impactar justamente en lo que es el sistema jubilatorio y del ANSES en general”, sostuvo.

Cuánto se perdió de recaudación en los últimos 2 años

Asimismo, subrayó que el impacto excede el porcentaje de contribuciones involucrado: “Para mí es más importante el impacto que tiene sobre la caja de Seguridad Social. Estamos hablando de que esta pérdida de recaudación en estos dos años es cerca del 7,2%”.

Martelli cuestionó la actualización de los haberes jubilatorios y el congelamiento del bono para quienes cobran la mínima. A su entender, el esquema actual impide recuperar plenamente el poder adquisitivo perdido. “Y si se recupera, se recupera de una parte en base a la inflación que hubo el mes pasado. Entonces nunca van a terminar de recuperar por encima”, afirmó.

Fuerte reducción de ingresos en el sistema jubilatorio

También advirtió que la reducción de los ingresos del sistema podría utilizarse como argumento para impulsar una reforma previsional. “Yo no creo que podamos ver paritarias para jubilados. No existe ese poder de fuego como si lo tiene un sindicato”, señaló sobre la posibilidad de establecer negociaciones para actualizar los haberes.

El economista sostuvo que no espera que el Gobierno compense directamente la pérdida de recursos previsionales mediante nuevos impuestos. “Vas a meter más gente a pagar más impuestos justamente para llenar parte de este vacío”, explicó, al referirse a las expectativas del FMI sobre el impuesto a las ganancias y el régimen del monotributo.

Sin embargo, puso en duda que una mayor recaudación se destine a financiar las jubilaciones u otras partidas sociales: “Cualquier impuesto que vaya a aumentar el Gobierno tiende a ir a aumentar el superávit fiscal y no necesariamente a compensar partidas que les faltan fondos”.