Julian Domínguez: “El mayor desafío que tiene la Argentina es aumentar y darle valor agregado a su producción”

El ex ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, pasó por Canal E y sostuvo que Argentina necesita fortalecer su estrategia de desarrollo productivo mediante inversiones, industrialización y políticas que mejoren la rentabilidad del sector agropecuario.

“El mayor desafío que tiene la Argentina es aumentar y darle valor agregado a su producción”, afirmó Julián Domínguez. En esa línea, agregó: “Me parece que eso es generador de riqueza en la Argentina y generador de nuevos horizontes productivos”.

Desde el sector de los biocombustibles buscan una ampliación dentro del bloque regional

También defendió la necesidad de ampliar el uso de biocombustibles y avanzar hacia una política común dentro del bloque regional. “Nosotros estamos convencidos que adquiere un aumento del corte en biocombustible mayor al actual, adquiere una política de Mercosur donde no menos del 15% debería ser el corte”, señaló. Según desarrolló, esa medida permitiría mejorar las condiciones para el sector productivo. “Me parece que eso le genera mayor previsibilidad a los productores”, explicó.

Al referirse al proyecto oficialista que propone un corte de biodiésel de hasta el 10%, Domínguez cuestionó que la iniciativa no avance hacia un porcentaje superior y advirtió sobre sus consecuencias para las pequeñas empresas. “Me parece que es un error, yo creo que hay que aumentar el corte y que hay que ir a un corte Mercosur”, remarcó.

La Ley de Biocombustibles propuesta afecta de manera directa a los pequeños productores

Además, sostuvo que el esquema propuesto perjudicaría especialmente a las empresas no integradas de la provincia de Buenos Aires: “Me parece que pusieron una frazada corta y precisamente los más perjudicados son los sectores más chicos, en consecuencia las extrusoras que hay en nuestra región, en nuestra provincia”.

En relación con la ganadería nacional, el entrevistado defendió el sistema productivo argentino y pidió una estrategia diplomática para resolver las diferencias con los socios comerciales. “No se puede ver bien cuando pongan condiciones de esta forma de producir, y además yo estoy convencido de que los argentinos producimos muy bien y que nuestra ganadería pastoral es una ganadería de excelencia”, expresó.

Luego, manifestó que los acuerdos comerciales deben contribuir al crecimiento de la producción: “Los intercambios comerciales o los acuerdos comerciales también no pueden ser para perjudicar a la producción, tienen que ser para que la producción crezca y se amplíen los horizontes, no un obstáculo”.

Las elecciones en Brasil y su impacto en Argentina

Al analizar el resultado electoral brasileño, Domínguez destacó la importancia de la estabilidad política y de la construcción de consensos para sostener el crecimiento económico. “Me parece que lo más importante es el triunfo de la política y la reafirmación de un proyecto de nación donde Brasil es responsable de construir su propio destino”, afirmó.

También consideró que la experiencia brasileña puede aportar elementos para Argentina. “Argentina necesita mirar ese modelo de acuerdo nacional, tener un proyecto propio de desarrollo donde lo importante sea lo que le pasa a cada uno de los habitantes”, sostuvo.