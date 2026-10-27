El sistema de las ART cumple 30 años en Argentina y afirman que, “los accidentes bajaron un 50% y los casos de mortalidad un 80%”

La contadora y tributarista, Elisabet Piacentini, analizó para Canal E que el sistema de riesgos del trabajo cumple 30 años en Argentina con una mejora significativa en los indicadores de siniestralidad, aunque enfrenta el desafío de reducir los costos y la litigiosidad.

Elisabet Piacentini destacó el alcance de la cobertura y los resultados en materia de prevención. “30 años cumple el sistema de las ART, antes no existía, y 10 millones de trabajadores cubiertos por la ART”, señaló.

Se registró una fuerte reducción de los accidentes

Asimismo, remarcó la reducción de los accidentes y las muertes laborales: “En estos 30 años podemos decir que los siniestros bajaron mucho, realmente los accidentes bajaron un 50% y los casos de mortalidad bajó un 80%”.

Sin embargo, Piacentini advirtió que los costos representan una carga cada vez mayor para las empresas. “Las alícuotas pueden ir desde 1,9% hasta casi el 20% para algunas empresas, entonces esto, bueno, es una asignatura que necesitaría bajar un poco estos costos”, afirmó.

Cuántos son los reclamos que terminan en la Justicia

Uno de los desafíos centrales es la cantidad de reclamos que terminan en la Justicia. Según describió, “hay casi 700.000 reclamos de accidentes que la mayoría se resuelven dentro de los pasos administrativos, pero hay 140.000 casos que van a juicio”.

La entrevistada recomendó que las pequeñas y medianas empresas revisen cuánto pagan mensualmente por la cobertura, ya que muchas veces ese gasto queda diluido dentro de las cargas sociales. “Bueno, primero saber realmente cuánto están pagando de la tasa de alícuotas mensual, porque algunas empresas lo desconocen realmente”, explicó.

También destacó la importancia de la prevención para disminuir los accidentes y evitar aumentos en las tasas. “Por lo tanto, todo lo que sea prevención es plata bien invertida”, remarcó.