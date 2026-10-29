El sector de los biocombustibles reclama aumentar el corte obligatorio de biodiésel: “Con un 10% no podés satisfacer a las dos partes”

El debate por la nueva ley de biocombustibles continúa trabado en el Congreso, ante las diferencias entre el Gobierno y los sectores productivos que reclaman aumentar el corte obligatorio de biodiésel. En este contexto, este medio se comunicó con Javier Preciado Patiño, ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, quien advirtió sobre las dificultades para alcanzar un acuerdo y lograr la sanción de la iniciativa.

“Las cosas en el Congreso no ocurren por casualidad, tenés que construir los consensos o los acuerdos para lograr que algo sea posible. Y es lo que no está pasando con el tema de biocombustibles”, sostuvo Javier Preciado Patiño.

Choque de intereses entre el Gobierno y el sector de los biocombustibles

Según explicó, el oficialismo mantiene su postura de establecer un corte del 10%, mientras que distintos sectores reclaman elevarlo al 12,5%: “Acá el problema que hay es que el Gobierno no quiere moverse de un corte de 10%, entonces con un 10% no podés satisfacer a las dos partes”.

Preciado Patiño también cuestionó el argumento de que una mayor participación del biodiésel encarecería el combustible para los consumidores. “Lo cual es una mentira absoluta, no tiene realmente ningún peso”, afirmó. Y agregó que, según sus cálculos, “el biodiesel, pasándolo del 7,5% hoy al 15%, o sea duplicando, sería 1,5% más sobre el precio que paga el consumidor, que no existe”.

Diferencia de costos entre los pequeños y grandes productores

Asimismo, diferenció las estructuras de costos de las empresas elaboradoras de biodiésel y planteó una alternativa para distribuir la participación en el mercado si se aumenta el corte: “Los costos de producción para una empresa que tiene capacidad de 250 mil toneladas al año de biodiesel y dispone del aceite, porque también lo elabora, son muy inferiores al que tiene que comprar el aceite y tiene una capacidad para 50 mil toneladas al año”.

Para el ex subsecretario de Mercados Agropecuarios, la discusión no se limita a un enfrentamiento entre empresas de distinto tamaño, sino que está condicionada por la postura oficial. “Es un problema donde el Gobierno puso las cosas de tal manera que traba todo. Y no tiene ninguna justificación eso”, remarcó.

Ante la falta de acuerdos, también puso en duda que el proyecto pueda avanzar antes del cierre del período de sesiones ordinarias: “No me imagino qué jugada pueda hacer el oficialismo para aprobar esto”.