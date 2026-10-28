Encontraron en Corrientes el cuerpo de la docente Nancy Godoy: hay cinco detenidos

El cuerpo sin vida de la docente Nancy Godoy, que había desaparecido hace 20 días en la provincia de Corrientes, fue hallado este miércoles en un paraje rural en la zona de la ciudad de Esquina.

Godoy tenía 52 años y había desaparecido en los primeros días de octubre. La investigación llevó al juez de Garantías de la localidad correntina de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, a dictar la prisión preventiva de Ireneo Felipe Zarza y Dionisio Sandoval, dos peones rurales de la zona, tras el requerimiento formal presentado ante el juzgado por el fiscal a cargo de las actuaciones, Javier Mosquera, imputados por el presunto femicidio.

Caso Nancy Godoy: docentes rurales que arriesgan sus vidas para llegar a la escuela

Y luego se sumaron otra tres detenciones, mientras se realizaban rastrillajes y búsquedas para dar con la docente, hasta que este miércoles se anunció finalmente el hallazgo del cadáver ocultó en una zona rural cercana a Esquina, una ciudad que estaba conmocionada por su desaparición.

Nancy Godoy

Según informaron fuentes judiciales a este medio, la víctima fue hallada en la zona en la que se concentraban los rastrillajes, mientras que el ministro de Seguridad provincial, Adán Gaya, está viajando al lugar.

Indicios del crimen

La Policía de Corrientes había encontrado prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Zarza, por lo que se habían realizado varias pericias sobre esas prensas en procura de obtener información de relevancia para la investigación, es decir si eran de la docente desaparecida.

Luego de las detenciones de Zarza y Sandoval, la Justicia dispuso que fueran arrestados Nahuel Rojas, Rosa Leguizamón y Ezequiel Bordón.

En el caso de los dos primeros están acusados de homicidio simple, Leguizamón está imputada por homicidio simple y en el caso del último de los nombrados, por presunto falso testimonio.

HB