El secreto de la pyme santafesina elegida para crear el sillón del Papa León XIV

En una fábrica de Esperanza, Santa Fe, una pieza de guatambú será uno de los sillones que utilizará el papa León XIV durante su visita a la Argentina. El trabajo fue confiado a Mehring, empresa familiar con 73 años de trayectoria y vinculada a la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA).

El encargo llegó mediante un grupo de trabajo del Cotolengo Don Orione. La empresa fabricará un sillón y dos sillas destinadas a ese ámbito, con características particulares y diferentes de otras piezas previstas para distintos espacios que formarán parte de la visita papal.

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“Para nosotros es una satisfacción enorme que nos hayan convocado para hacer estas piezas que va a utilizar el Papa en su visita a la Argentina. Nos llena de orgullo”, explica Gustavo Mehring dueño de la empresa homónima.

El Vaticano ratificó oficialmente la gira que León XIV realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, tras las evaluaciones médicas posteriores a la intervención quirúrgica del 13 de octubre. El Sumo Pontífice visitará el país entre del 8 al 11 del mismo mes.

Tecnología y oficio en una pieza única

Al tratarse elementos realizados especialmente para la ocasión, parte del proceso se aleja de la fabricación seriada. Las máquinas serán utilizadas para cortes, encuentros y otras etapas que requieren precisión.

La empresa fabricará un sillón y dos sillas

“Al hacer una pieza única se utiliza menos maquinaria y aparecen trabajos más artesanales”, señala el artesano. Es justamente ese punto donde el encargo trasciende al objeto: detrás del sillón conviven conocimientos industriales, tecnología, selección de materiales y saberes transmitidos.

La elección de la madera no fue casual: el guatambú es una especie que Mehring utiliza habitualmente en la fabricación de sus productos y que, por su características, resulta especialmente adecuada para la producción de sillas.

“Se adapta muy bien a la estética y a la terminación y permite obtener un producto muy durable. Es una madera nativa cuya procedencia mayoritaria es Misiones. Todas esas características hicieron que nos inclináramos por el guatambú”, explica Gustavo.

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“Creo que a cada uno de nosotros que participamos en la fabricación se nos va a caer un lagrimón de emoción cuando veamos al Papa utilizando una pieza que salió de esta fábrica de Esperanza”, reconoce.

De Esperanza para el mundo

Esperanza posee una extensa tradición productiva y una identidad fuertemente vinculada al trabajo industrial y a la fabricación de mueble de madera maciza. Por eso, desde la empresa consideran que haber sido elegidos para participar del proyecto representa una oportunidad para visibilizar las capacidades de toda una región.

“Más allá de la empresa, que una de estas piezas salga de Esperanza, un pueblo productivo muy importante de la Argentina, tiene un significado especial. Los muebles de esta zona tienen una característica de calidad y de utilización de mucha madera maciza. Es un orgullo para todos los esperancinos estar presentes en un evento tan importante”, sostiene Mhering.

